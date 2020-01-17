Главный нарколог РФ сообщил о первой смерти от снюса

Москва, 17 января. Российские власти зафиксировали первый случай смерти человека от употребления некурительной никотиносодержащей смеси снюс. Об этом в пятницу заявил главный внештатный нарколог министерства образования РФ Евгений Брюн.

По его словам, снюс вызывал проблемы и раньше, однако летальных исходов до сегодняшнего дня не происходило.

«Последняя вспышка — это вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и так далее. Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, и уже появилась первая смерть», — пояснил Брюн РИА Новости.

Как напоминает «Ридус», российские власти уже давно обратили внимание на опасность никотиносодержащих смесей. В 2015 году был принят закон, который запретил продажу сосательного табака, однако производители обошли запрет, начав выпускать табачную жвачку с синтетическим никотином. В декабре прошлого года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам усилить борьбу с распространением снюсов.

В начале января Роспотребнадзор провел проверку, в ходе который выявил около семи тысяч партий запрещенной никотиносодержащей продукции. Ведомство изъяло нелегальную продукцию и направило более 200 материалов в суды. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 миллиона рублей.

Снюс относят к бездымному табаку, который характеризуется высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. В Евросоюзе продажа снюса запрещена с 1992 года. Исключение составляют лишь Швеция и Норвегия, где никотиносодержащую смесь можно купить легально.