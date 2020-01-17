ООН официально признала факт переброски Турцией сирийских боевиков в Ливию

Москва, 17 января. Турецкие военные инструкторы вполне могут присутствовать на ливийской территории. Об этом заявил спецпредставитель Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливии Гасан Саламе в интервью Radio France International. При этом он подчеркнул, что боевики из сирийского Идлиба ранее уже были переправлены на территорию североафриканского государства.

Таким образом, представитель международной организации официально признал факт переброски джихадистов из Сирии в Ливию. Примечательно, что информация об этом поступала уже достаточно давно, но в ООН только сейчас решили обратить на это внимание, несмотря на то, что поставляемые при непосредственном посредничестве Анкары радикалы для оккупационного режима в Триполи провоцируют эскалацию на Севере Африки.

Именно сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии еще больше обостряют ситуацию в регионе, что сейчас крайне нежелательно, поскольку сторонам ливийского конфликта при посредничестве России наконец удалось найти точки соприкосновения и ввести режим прекращения огня. Поэтому творящие беспредел радикальные исламисты из САР только подрывают основу предстоящих переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, сводя на нет все усилия, приложенные для остановки кровопролития.

Стоит отметить, что ранее даже британское издание The Guardian сообщало о переброске за последние несколько недель турецкими властями порядка двух тысяч сирийских наемников в качестве помощи незаконным вооруженным бандформированиям из окружения главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа.

Напомним, во время вчерашнего акта мародерства в окрестностях ливийской столицы — Триполи, наемники из Сирии убили девять мирных ливийцев. Почувствовавшие безнаказанность террористы ПНС Ливии продолжают заниматься грабежами и убийствами на оккупированных ими территориях. Важным моментом являлось то, что сирийскими радикалами, расстрелявшими невинных местных жителей в Айн-Зара, руководили турецкие военнослужащие.