Немецкая делегация во время визита в Москву интересовалась ситуацией в Ливии и экономикой

Москва, 17 января. Делегация Германии интересовалась ситуацией в Ливии и экономическими вопросами во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву. Об этом рассказал и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Напомним, встреча немецкой стороны с президентом РФ Владимиром Путиным прошла 11 января.

«Немецких коллег особенно интересовало успешное проведение Берлинской конференции по Ливии, этому много уделили времени», — заявил Лавров.

Кроме того, диалог велся по вопросам экономики, энергетики и о строительстве «Северного потока – 2».

Лавров отметил прагматизм отношений России и Германии, пояснив, что встреча носила рабочий и конкретный характер.

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет 19 января в столице Германии. Власти ФРГ выражают надежду, что переговоры внесут вклад в стабилизацию ситуации в североафриканской стране.

Берлинская конференция станет логичным продолжением переговоров по Ливии, прошедших 13 января в Москве по инициативе российской стороны.

Ранее Путин убедил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить поддержку так называемого Правительства национального согласия Ливии, известного сотрудничеством с террористическими группировками.

После встречи национальные лидеры выступили с призывом к воюющим сторонам остановить ведение боевых действий. Благодаря международному авторитету Путина с полуночи 12 января в Ливии действует режим прекращения огня.