Германия хочет перетянуть на себя повестку урегулирования в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар решил отложить подписание соглашения о перемирии с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем до международной конференции по Ливии в Берлине, поскольку на переговорах в Москве якобы было не в его интересах. Об этом заявил в эфире телеканала ZDF бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По мнению экс-министра иностранных дел Германии, фельдмаршал ЛНА может подписать соответствующее соглашение по результатам Берлинской конференции по Ливии. В связи с этим Хафтар и не стал спешить с принятием подобного решения на переговорах в Москве, уверен Габриэль.

«В Берлине, возможно, он сделает это, потому что там за столом сидят и другие, и потому что Турция понимает, что есть противодействие тому, что она пытается делать в Ливии», — подчеркнул экс-глава МИД ФРГ.

Однако, стоит заметить, что в германской столице, где соберутся представители ряда государств, давление будет еще больше, так как другие игроки будут пытаться разыгрывать ливийскую карту. Также крайне важно, что подписание соглашения было отложено Хафтаром для того, чтобы вернуться в Ливию и обсудить важные вопросы с лидерами племен. Несмотря на отсутствие соглашения, глава ЛНА поддержал инициативу России и продолжает придерживаться режима прекращения огня, введенного в ночь на 12 января по просьбе Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Еще бывший министр выразил уверенность в том, что предстоящий саммит в Берлине, куда приедут представители ряда государств для поиска решения по прекращению кровопролития в Ливии, не пройдет безрезультатно.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов отметил важность прошедших в российской столице переговоров по Ливии. Он считает, что, несмотря на то, что соглашение так и не было подписано главой ЛНА, он тем не менее согласился прекратить боевые действия и прилетел в Москву.

«Не стоит забывать, что на текущий момент сторона Хафтара имеет существенное военное преимущество. Именно при посредничестве России удалось убедить Хафтара прилететь в Москву (на переговоры по Ливии – Прим. ФАН). Немаловажно, что он объявил перемирие впервые за очень долгое время – с момента начала активной фазы наступления на Триполи. Что делает сейчас Германия, она действует не напрямую, а через бывшего министра иностранных дел и пытается перетянуть повестку урегулирования в Ливии. То есть Германия позиционирует себя тем, что пригласила в Берлин различных игроков и надеется на заключение соглашения о перемирии», — объяснил собеседник.

Также мы узнали у политолога, можно ли рассчитывать на то, что в Берлине Халифа Хафтар и Файез Саррадж все же подпишут соглашение о перемирии, что станет позитивным итогом усилий российской дипломатии.

«Это вполне возможно. Конечно, многое будет зависеть от позиции государств, присутствующих на этой площадке. Москва сейчас активно работает для того, чтобы это перемирие было подписано», — подытожил Абзалов.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в Берлине должна состояться международная конференция по Ливии, предложенная канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу, отметив важность участия в саммите всех стран, заинтересованных в устойчивом перемирии на Севере Африки.