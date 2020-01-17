حفتر يرسل رسالة إلى بوتين شاكرا له وراغبا بعقد جلسة مفاوضات جديدة في موسكو

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة شكر من قائد الجيش الوطني الليبي ، خليفة حفتر، في 16 يناير/كانون الثاني، أعرب فيها المشير عن تأييده الكامل للمبادرة الروسية للتوفيق بين أطراف النزاع الليبي.

وجاء في نص الرسالة "أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يجب أن تؤدي إلى السلام في ليبيا، وأؤكد أننا على استعداد لقبول دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

وعقدت الجلسة الأولى من المحادثات الليبية في موسكو في 13 يناير/كانون الثاني، وحضر الاجتماع وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى وفود من حكومة الوفاق الوطني الليبي والجيش الوطني الليبي، برئاسة فايز السراج وخليفة حفتر، على التوالي. وكان في استقبالهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وعلى الرغم من طلب حفتر تأجيل التوقيع على اتفاق لوقف القتال إلى أجل غير مسمى، يلتزم الجيش الوطني الليبي باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية نجاح هذا الأمر، وستعقد جلسة المناقشة الثانية يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني في برلين.