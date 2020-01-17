Сирия, 17 января. Джихадисты обстреливают жилые кварталы Алеппо. Армия отвечает джихадистам в Идлибе на провокации с их стороны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на провокации джихадистов в Алеппо, ведут огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в нападении на курдского боевика из числа сил «внутренней безопасности» на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственной армией в Идлибе, обстреляли ракетными снарядами жилой квартал Алеппо - есть пострадавшие.

Курдские вооруженные формирования: насильно завербовали несколько юношей на севере Ракки, потеряли в Хасаке одного боевика при нападении неизвестных.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо в ответ на провокации со стороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» авиация нанесла точечные удары по опорным пунктам в районе поселка Кафр-Наха, а также у деревень Аль-Касра, Кафр-Нуран. В окрестностях поселка Аль-Атариб и Аль-Касимия на склады боеприпасов и укрепрайоны джихадистов сбросили бомбы вертолеты ВВС Сирии, как передает новостное агентство Step News.

Террористы обстреляли из самодельных систем ведения залпового огня жилой квартал города Алеппо, в результате чего пострадали два мирных жителя, один погиб на месте, как сообщает РИА Новости. Террористы осуществили обстрел после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечетей, как сообщает агентству местный источник. Напомним, что вчера боевики также нанесли ракетные удары по кварталу Суккари, в результате которого погибли семь человек, 18 получили ранения – трое находятся в критическом состоянии в городском госпитале.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что в ходе обстрела из пулеметных установок в районе поселка Абу-Джариф им удалось убить несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Радикалы открыли огонь по линиям обороны САА огонь из противотанковых ракетных установок, правительственные силы в ответ ударили по опорным пунктам джихадистов их крупнокалиберных пулеметных установок.

Новостное агентство Step News, в районе деревни Хан-Тутин отряд сирийской армии столкнулась с конвоем радикалов. Стороны обменялись ракетно-артиллеристскими ударами, без сообщений о потерях ни с одной их сторон.

Провинция Ракка

Боевики SDF завербовали несколько юношей в поселке Аль-Карам на востоке Ракки, как сообщает новостной агентство Euphrates Post. Всех молодых людей забрали с рыночной площади без возможности связаться с родными. Напомним, что курдские радикалы проводят расширенную компанию по вербовке новобранцев, насильно забирая жителей деревень и поселков для прохождения ускоренного курса в учебно-тренировочных лагерях в Хасаке, Ракке и Алеппо. Радикалы зачастую также вербуют несовершеннолетних.

Провинция Хасака

Российско-турецкий военный конвой успешно завершил наземное патрулирование у поселка Тель-Тамр, как сообщает агентство Step News. Совместное патрулирование проводилось на глубине 10 километров от сирийской границы с Турцией, а общая протяженность маршрута составила 26 километров патрулированию территорий зоны безопасности также присоединились вертолеты ВКС РФ.

В районе Тель-Тамра неизвестные напали на курдского боевика из состава так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Как сообщает агентство Alk Habour, мужчина проводил патрулирование в окрестностях, когда неизвестный подбросил ему под ноги ручную гранату. Боевик был тяжело ранен. В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.