Вакансия премьер-министра Украины появилась на сервисе SuperJob

Киев, 17 января. Шутливая вакансия премьер-министра Украины появилась на сервисе по поиску работы SuperJob.

Автор объявления, который указан на сайте как «Украина», обещает зарплату в пределах 50–60 тыс. гривен (128–153 тыс. рублей), премии во время командировок, личный автомобиль, чай и кофе «за счет работодателя», а также карьерный рост и возможность работать в «молодом, творческом коллективе».

При этом к соискателю предъявляются специфические требования. Он должен быть гражданином Украины, владеть украинским и английским языками, иметь хорошее чувство юмора, высшее образование и связи с «Газпромом» (данный пункт отмечается как необязательный, но дающий преимущество при собеседовании). Кроме того, у будущего премьера не должно быть судимостей и задолженностей по алиментам.

В обязанности входит руководство правительством, представление кандидатур кабмина в Верховной раде, назначение и увольнение руководителей центральных органов исполнительной власти и подписание правительственных актов. График предполагает только полную занятость, а местом работы указано здание украинского правительства, которое располагается в Киеве по адресу улица Михаила Грушевского 12/2.

Отметим, что на сегодняшний день должность премьер-министра Украины занимает Алексей Гончарук, который возглавил правительство с августа 2019 года. До этого он был заместителем главы офиса президента Украины с мая по август 2019 года.