Скрывающийся за границей миллиардер Михаил Ходорковский использует грядущие конституционные и политические изменения в России для формирования политической нестабильности в РФ и создания лазеек для западных спецслужб. «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией) уже принялась за работу.

Курс на развитие общества

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января 2020 года обратился к Федеральному собранию. В рамках своего выступления глава РФ обозначил курс на политические изменения в стране путем проведения конституционной реформы. Изменения коснутся роли премьер-министра, а также усилят роль парламента в государстве.

Глава РФ предложил дать Госдуме право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру на рассмотрение будет представлять глава государства. В случае изменения Конституции нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого утратит возможность отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Несмотря на позитивные предложения, свидетельствующие об идущем в РФ процессе развития демократического общества, оппозиционное сообщество критически отнеслось к грядущим политическим изменениям. Обращение к Федеральному собранию было использовано для спекуляций и тиражирования мнений, что Конституция «меняется под определенную политическую ситуацию». При этом некоторые движения и вовсе начали подрывную деятельность.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского выступила с инициативой создания собственного проекта Конституции для недопущения конъюнктурных изменений, которые якобы вносятся для «одного человека». Активисты движения призвали всех россиян, экспертов и юристов поучаствовать в разработке нового варианта Основного закона.

Инициатива «Открытой России» имеет признаки начала работы по подрывной деятельности внутри РФ и создания условий для иностранного вмешательства.

Политические инсинуации Ходорковского

Предложение активистов «Открытки» создать свой вариант поправок к Конституции носит спекулятивный характер для дискредитации президентских инициатив и формирования условий для проведения митингов.

Обратим внимание, что в соответствии со статьей 134 Конституции РФ различные политические и общественные движения не являются субъектами законотворческой инициативы по внесению изменений в Основной закон страны.

То есть круглый стол с приглашением экспертов – это своего рода «пустышка». Юристы Ходорковского и правозащитники движения, ратующие за демократизацию общества и соблюдение норм Конституции, не могут об этом не знать. Это дает основания предполагать, что «Открытая Россия» намеренно вводит россиян в заблуждение, чтобы потом заявлять об отсутствии в РФ «народной власти», построении тоталитарной государственной системы и подталкивать граждан к выходу на различные митинги и незаконные акции.

Деструктивная деятельность «Открытой России» уже послужила поводом для того, чтобы признать ее нежелательной. В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ заявила, что ограничивает работу организации в РФ из-за заведения активистами «Открытки» подрывной работы, направленной на дискредитацию избирательной системы России. Более того, НКО инспирировало протестные выступления, создавало условия для политической нестабильности и представляло угрозу основам конституционного строя. Вся работа велась также под эгидой развития демократии.

Отметим, что при декларировании будущих конституционных реформ, Владимир Путин прямо заявил, что по всему пакету изменений в Закон будет проведено всенародное голосование. Именно по результатам опроса будет принято окончательное решение. Иными словами, никто не собирается без ведома граждан тайно вносить поправки.

Лазейки для спецслужб

Политическое движение Ходорковского зарегистрировано в Великобритании. Сам миллиардер живет за границей и тесно связан с зарубежными фондами, а также с западными спецслужбами. Обо всем этом неоднократно писали СМИ. «Независимая газета» сообщала, что ранее НКО находилась на частичном финансировании USAID («Агентство США по международному развитию», деятельность запрещена в РФ ). Впоследствии было установлено, что американское ведомство пыталось деструктивно повлиять на политические процессы и институты гражданского общества в России, в том числе особенно активно работало на Северном Кавказе. USAID критиковали за подготовку государственных переворотов в ряде стран мира.

Активисты НКО сотрудничали с «Фондом Евразия», организовывая на его базе собственные образовательные программы с выездом для обучения в Вашингтон. Ирония в том, что фонд также финансируется через USAID, а среди его студентов были те, кто впоследствии помогал совершить госпереворот на Украине в 2014 году.

По данным RT, Ходорковский поддерживает тесные контакты с антироссийски настроенными олигархами и статусными американскими политиками. Например, в правление созданного миллиардером Фонда «Future of Russia Foundation» входили бывший посол США в СССР Артур Хартман, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и лорд Натаниэль Ротшильд, а также Джон Лоф. Последний — участник антироссийского проекта британских спецслужб Integrity Initiative. Указанный фонд был замечен в финансировании «Института современной России» (запрещенная в РФ организация) сына Михаила Ходорковского Павла, который также предпринимал усилия по дестабилизации внутренней ситуации в России. «Открытая Россия» поддерживает связи с «Атлантическим советом» — неправительственной организацией, напрямую контролируемой руководством НАТО и американским внешнеполитическим ведомством. Федеральный координатор «Открытки» Владимир Кара-Мурза младший лично присутствовал на мероприятиях совета.

НКО Ходорковского сотрудничало с многочисленными политическими и общественными западными организациями, основным родом деятельности которых является создание условий для государственного переворота и формирования прозападного правительства.

Эти факты стоит учитывать при контактах с «Открытой Россией». Намерение предоставить свои поправки к Конституции РФ под эгидой развития общества вполне могут быть способом инициирования протестов, а также создания лазеек для зарубежных спецслужб, незаинтересованных в росте политической и военной силы Российской Федерации. Не будет удивительным, если проект конституционной реформы активисты Ходорковского предварительно одобрят в Госдепе США или каком-нибудь совместном форуме НАТО.