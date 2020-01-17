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Поправки «Открытой России» в Конституцию послужат основой для иностранного вмешательства

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Поправки «Открытой России» в Конституцию послужат основой для иностранного вмешательства

Скрывающийся за границей миллиардер Михаил Ходорковский использует грядущие конституционные и политические изменения в России для формирования политической нестабильности в РФ и создания лазеек для западных спецслужб. «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией) уже принялась за работу.

Курс на развитие общества

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января 2020 года обратился к Федеральному собранию. В рамках своего выступления глава РФ обозначил курс на политические изменения в стране путем проведения конституционной реформы. Изменения коснутся роли премьер-министра, а также усилят роль парламента в государстве.

Глава РФ предложил дать Госдуме право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру на рассмотрение будет представлять глава государства. В случае изменения Конституции нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого утратит возможность отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Несмотря на позитивные предложения, свидетельствующие об идущем в РФ процессе развития демократического общества, оппозиционное сообщество критически отнеслось к грядущим политическим изменениям. Обращение к Федеральному собранию было использовано для спекуляций и тиражирования мнений, что Конституция «меняется под определенную политическую ситуацию». При этом некоторые движения и вовсе начали подрывную деятельность.

Поправки «Открытой России» в Конституцию послужат основой для иностранного вмешательства

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского выступила с инициативой создания собственного проекта Конституции для недопущения конъюнктурных изменений, которые якобы вносятся для «одного человека». Активисты движения призвали всех россиян, экспертов и юристов поучаствовать в разработке нового варианта Основного закона.

Инициатива «Открытой России» имеет признаки начала работы по подрывной деятельности внутри РФ и создания условий для иностранного вмешательства.

Политические инсинуации Ходорковского

Предложение активистов «Открытки» создать свой вариант поправок к Конституции носит спекулятивный характер для дискредитации президентских инициатив и формирования условий для проведения митингов.

Обратим внимание, что в соответствии со статьей 134 Конституции РФ различные политические и общественные движения не являются субъектами законотворческой инициативы по внесению изменений в Основной закон страны.

То есть круглый стол с приглашением экспертов – это своего рода «пустышка». Юристы Ходорковского и правозащитники движения, ратующие за демократизацию общества и соблюдение норм Конституции, не могут об этом не знать. Это дает основания предполагать, что «Открытая Россия» намеренно вводит россиян в заблуждение, чтобы потом заявлять об отсутствии в РФ «народной власти», построении тоталитарной государственной системы и подталкивать граждан к выходу на различные митинги и незаконные акции.

Деструктивная деятельность «Открытой России» уже послужила поводом для того, чтобы признать ее нежелательной. В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ заявила, что ограничивает работу организации в РФ из-за заведения активистами «Открытки» подрывной работы, направленной на дискредитацию избирательной системы России. Более того, НКО инспирировало протестные выступления, создавало условия для политической нестабильности и представляло угрозу основам конституционного строя. Вся работа велась также под эгидой развития демократии.

Отметим, что при декларировании будущих конституционных реформ, Владимир Путин прямо заявил, что по всему пакету изменений в Закон будет проведено всенародное голосование. Именно по результатам опроса будет принято окончательное решение. Иными словами, никто не собирается без ведома граждан тайно вносить поправки.

Поправки «Открытой России» в Конституцию послужат основой для иностранного вмешательства

Лазейки для спецслужб

Политическое движение Ходорковского зарегистрировано в Великобритании. Сам миллиардер живет за границей и тесно связан с зарубежными фондами, а также с западными спецслужбами. Обо всем этом неоднократно писали СМИ. «Независимая газета» сообщала, что ранее НКО находилась на частичном финансировании USAID («Агентство США по международному развитию», деятельность запрещена в РФ ). Впоследствии было установлено, что американское ведомство пыталось деструктивно повлиять на политические процессы и институты гражданского общества в России, в том числе особенно активно работало на Северном Кавказе. USAID критиковали за подготовку государственных переворотов в ряде стран мира.

Активисты НКО сотрудничали с «Фондом Евразия», организовывая на его базе собственные образовательные программы с выездом для обучения в Вашингтон. Ирония в том, что фонд также финансируется через USAID, а среди его студентов были те, кто впоследствии помогал совершить госпереворот на Украине в 2014 году.

По данным RT, Ходорковский поддерживает тесные контакты с антироссийски настроенными олигархами и статусными американскими политиками. Например, в правление созданного миллиардером Фонда «Future of Russia Foundation» входили бывший посол США в СССР Артур Хартман, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и лорд Натаниэль Ротшильд, а также Джон Лоф. Последний — участник антироссийского проекта британских спецслужб Integrity Initiative. Указанный фонд был замечен в финансировании «Института современной России» (запрещенная в РФ организация) сына Михаила Ходорковского Павла, который также предпринимал усилия по дестабилизации внутренней ситуации в России. «Открытая Россия» поддерживает связи с «Атлантическим советом» — неправительственной организацией, напрямую контролируемой руководством НАТО и американским внешнеполитическим ведомством. Федеральный координатор «Открытки» Владимир Кара-Мурза младший лично присутствовал на мероприятиях совета.

НКО Ходорковского сотрудничало с многочисленными политическими и общественными западными организациями, основным родом деятельности которых является создание условий для государственного переворота и формирования прозападного правительства.

Эти факты стоит учитывать при контактах с «Открытой Россией». Намерение предоставить свои поправки к Конституции РФ под эгидой развития общества вполне могут быть способом инициирования протестов, а также создания лазеек для зарубежных спецслужб, незаинтересованных в росте политической и военной силы Российской Федерации. Не будет удивительным, если проект конституционной реформы активисты Ходорковского предварительно одобрят в Госдепе США или каком-нибудь совместном форуме НАТО.

 

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