Представитель Жванецкого рассказал о причине отмены концертов сатирика в Германии

Сегодня, 17 января, был отменен концерт популярного писателя-сатирика Михаила Жванецкого во Франкфурте-на-Майне. Концерты, запланированные 19 января в Иббенбюрене и 21 января в Берлине, также пришлось отменить. За объяснениями причин корреспондент Федерального агентства новостей обратился к представителю Жванецкого Олегу Сташкевичу.

Ранее СМИ сообщали о «тяжком недуге», якобы обнаруженном у сатирика перед Новым годом. Но и сам Михаил Жванецкий, и его супруга опровергли эту информацию, как и источник ФАН, близкий к окружению артиста, который назвал ложными многочисленные сообщения о «страшном диагнозе» Жванецкого.

«Концерты Михаила Михайловича отменили в Германии из-за того, что он не успел до Нового года пройти плановую госпитализацию, так как все врачи перед праздниками разъехались. Плановый курс лечения ему необходим по возрасту. Все-таки 85 лет, организм уже ослаблен. В Германию никак было не успеть, только с 9 января удалось начать лечение. Когда он лег в больницу, врачи сказали, что сейчас пока поездки невозможны. Ему тяжело ходить, тяжело стоять на сцене. А ему же еще надо быть Жванецким, а не просто прилететь и постоять на сцене. Но он не в состоянии сейчас отработать концерт», — прокомментировал Сташкевич.

Различные сайты по продаже билетов сообщают, что несостоявшиеся зрители смогут сдать их до 1–7 февраля с последующим возвратом денег. А держателям билетов на концерт 19 января в Иббенбюрене предлагается обменять их на дополнительный концерт Максима Галкина, который пройдет в Гютерсло 18 апреля.

Собеседник ФАН отрицает какие бы то ни было серьезные заболевания у артиста.

«Просто за 85 лет жизни накопился, конечно, букет болезней. Ему просто нужно пройти курс и по укреплению опорно-двигательного аппарата, и по сосудам. Михаил Михайлович безумно устает, не может стоять на сцене, ему очень тяжело ходить. Ему нужно пройти целый комплекс лечебных процедур с капельницами и прочим», — заключил представитель артиста.

Впервые миниатюры теперь уже известного сатирика прозвучали в программе «Светофор», которую в 1969 году вместе со Жванецким поставил Аркадий Райкин.