Шаповалов заявил, что Россия обрушила планы США по уничтожению государственности в Сирии

Москва, 17 января. Деятельность России обрушила планы американцев по уничтожению государственности в Сирии, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, Россия мешает США проводить свою преступную политику на территории ближневосточной республики. Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия», «Вашингтон крайне рад любым военным действиям на территории страны, потому что это всегда повод подлить масла в огонь».

Эксперт уверен, что американские военные выгораживают террористов, которые и провоцируют вооруженные столкновения. С его точки зрения, главная задача Соединенных Штатов в Сирии — уничтожение государственности в стране. Именно поэтому любые провокации в САР выгодны Вашингтону, подчеркнул Владимир Шаповалов.

«Россия же выступает в качестве главного миротворца в Сирии, поэтому параллельно американцы ведут и пропагандистскую деятельность против нашей страны», — заявил он.

По словам эксперта, именно террористы в Идлибе спровоцировали армию САР, чтобы возобновить операцию. Он также заметил, что, скорее всего, в Идлибе сейчас не происходит что-то экстраординарное или критическое.

«Террористам была дана возможность сложить оружие, которой они, что было весьма ожидаемо, не воспользовались и фактически не оставили Дамаску выбора. Если боевики несут угрозу режиму перемирия, с ними нужно бороться, поэтому решение сирийских властей начать операцию абсолютно оправданно», — объяснил собеседник издания.

Вашингтон окончательно утратил свои позиции не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке, заметил Шаповалов. Он выразил уверенность в том, что «сирийская армия успешно проведет операцию, обстановка в Идлибе очень скоро нормализуется и вернется в мирное русло». Политолог напомнил, что именно Россия делает все возможное для установления мира в Сирии.

«Можно еще раз подчеркнуть наши заслуги в прекращении огня на северо-востоке страны и в том же Идлибе, в восстановлении инфраструктуры разрушенных городов, в решении проблемы беженцев. США во всем этом участия не принимают, и им остается лишь биться в бессильной злобе и распространять фейки, якобы дискредитирующие нашу страну», — резюмировал Шаповалов.

Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в Twitter написала сообщение о том, что Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Хотя Министерство обороны РФ опровергло это заявление.

Военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что прячущиеся за мирным населением боевики в Сирии нарушают режим прекращения огня. С точки зрения многих экспертов и политологов, США должны как можно скорее вывести свои войска не только из Сирии, но и с территории всего Ближнего Востока.