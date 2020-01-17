Клинцевич и Чепа призвали защитить россиян от опасного влияния Facebook

Москва, 17 января. Американская социальная сеть Facebook проявляет откровенную русофобию и может угрожать национальной безопасности РФ, считает сенатор Франц Клинцевич.

Именно поэтому, по мнению политика, работу Facebook на предмет соблюдения законодательства РФ должны внимательно проверить российские спецслужбы. Клинцевич напомнил, что в этой соцсети ранее была обнаружена уязвимость, которая позволяла без малейшего труда просматривать учетные записи администраторов различных пабликов. При этом данная информация может быть обнародована только при условии, если владелец сам захочет опубликовать ее. Поэтому пользователи соцсети не видят имена людей, которые публикуют сообщения в Facebook от имени сообщества. Однако оказалось, что этот механизм защиты можно обойти. К слову, это не единственный пример того, когда из-за администрации Facebook личные данные ее пользователей оказываются под угрозой, отмечает Newinform.

Так, к примеру осенью прошлого года произошла крупная утечка данных тысяч пользователей Facebook. В их числе были и россияне. Руководство соцсети подтвердило проблему и разослало уведомление всем пострадавшим. В нем говорилось, что соцсеть подвергся кибератаке, из-за которой и были похищены данные юзеров. В частности, хакеры получили доступ к следующей информации: имя и фамилия, основной электронный адрес, последний добавленный телефонный номер.

Отметим, что кибератака была далеко не единственной причиной «слива» конфиденциальной информации пользователей. Часто это происходило из-за халатного отношения администраторов к конфиденциальности. Они не стеснялись открыто демонстрировать двойные стандарты в отношении свободы слова, превратившись в инструмент ведения информационной войны, которую Запад ведет против России. В частности, с помощью Facebook Вашингтон ведет распространяется выгодную для себя фейковую информацию, а доступ к любой альтернативной точке зрения блокирует.

Но и это еще не все. Facebook пользуются агенты западных спецслужб для слежки за пользователями, а также для вмешательства во внутренние дела разных стран.

Именно поэтому, по мнению Клинцевича россиян обязательно нужно защитить от этой негативного влияния этого западного ресурса. Он напомнил, что сейчас российское законодательство позволяет даже запретить работу Facebook: «Законом эта ситуация регламентируется в том случае, если влияние является враждебным и угрожает национальной безопасности».

«Здесь речь идет о безопасности всех граждан России, и у спецслужб в этой сфере есть достаточно серьезные полномочия, тем более это позволяет закон», — отметил Клинцевич.

Помимо этого, по мнению политика, в России следует создать «свои» безопасные сетевые продукты. Эту точку зрения разделил также заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что у РФ есть для этого молодые талантливые специалисты, которые могут разработать и запустить отечественный продукт, который ничем не будет уступать американской платформе.