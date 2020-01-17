Вице-президент ОСК заявил, что Россия должна самостоятельно строить морские трубопроводы

России нужны технические возможности для реализации крупных проектов в нефтегазовой сфере, чтобы не зависеть от зарубежных партнеров. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по техническому развитию Василий Бойцов.

«Одно из предприятий «Газпрома» уже объявило тендер на дооснащение сварочным технологическим оборудованием судна-трубоукладчика. Это делается для того, чтобы самостоятельно достроить «Северный поток — 2». Для ОСК нет нерешаемых задач в области судостроения. Если будет поставлена задача, мы ее выполним», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, все, что касается офшорной добычи углеводородов, доставки их потребителю, российские судостроительные предприятия должны быть способны сделать сами.

«Последние события с «Северным потоком — 2» показали, что все инвестиции в эту сферу оправдываются. В любом масштабном проекте не исключена ситуация, когда придётся опираться на собственные силы», — отметил вице-президент ОСК.

Объединенная строительная корпорация готова задействовать свой интеллектуальный потенциал и машиностроительные мощности, чтобы обеспечить полную независимость России в этой сфере, отметил Василий Бойцов.

«Более того, на уровне правительства существует целая программа, направленная на то, чтобы предприятия ОПК взаимодействовали с нефтяными и газовыми компаниями. Что касается добычи на шельфе, то у нас есть технологии, которые не только не хуже, но и лучше западных аналогов», — резюмировал собеседник ФАН.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, в который включены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas, строившая «Северный поток-2», чтобы избежать штрафных санкций, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря.

Последний участок трубопровода России, по всей видимости, придется достраивать самой. О том, что «Северный поток — 2» будет достроен, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это произойдет в конце 2020 года или в первом квартале 2021 года.