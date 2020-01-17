Россия избавлена от последствий рекордного роста мировых долгов

Институт международных финансов (IIF) со штаб-квартирой в Вашингтоне сообщил на днях, что совокупный мировой долг государств, корпораций и домохозяйств по итогам 2019 года достиг новой рекордной отметки в 253 трлн долл. Эта цифра более чем втрое превысит мировой валовой продукт (WDP), который, по оценкам Всемирного банка, должен составить около 84 трлн долл.

Особо стоит отметить, что рост долговой нагрузки на экономику планеты происходит быстрее, чем рост самой экономики. Так, за 2019 год первая выросла более чем на 10 трлн долл., в то время как WDP — менее чем на 3 трлн долл. Иными словами, чтобы создать дополнительные товары и услуги стоимостью в 1 доллар, приходится занимать 3 доллара.

Но это лишь формальная оценка. Действительность еще хуже, поскольку рост денежной массы (и, соответственно, долговых обязательств) опережает рост реального сектора экономики уже в десятки раз.

В этой связи имеет смысл сравнить ситуацию с долгами в странах «глобального треугольника XXI века»: США, КНР и Россия. А она, в триллионах долларов, по состоянию на 1 января 2020 года, выглядит приблизительно следующим образом (оценочные данные, которые могут незначительно отличаться от окончательных цифр):

Как можно видеть, сегодня реальная долговая нагрузка на Россию почти в 10 раз меньше, чем на КНР, и в почти в 20 раз меньше, чем на США. А номинальная, рассчитанная не по паритету покупательной способности, а по обменному курсу национальных валют, — соответственно, в 7 раз меньше, чем у США, и в 6 раз меньше, чем у КНР.

С этой точки зрения, любые финансово-экономические потрясения, вне зависимости от того, где таковые начнутся (а они начнутся обязательно, поскольку мир сегодня до предела «перекачан» фиатными валютами и производными от них инструментами): в Америке, Китае или Европе, — вряд ли приведут к сколько-нибудь серьезным последствиям для России. Не говоря уже о «долларе по двести рублей», которым любят стращать народ эксперты от «левой» и «правой оппозиции»: мизерный долг спасает.

Более того, в связи с формированием нового состава российского правительства намного более зримой становится перспектива деноминации рубля, с итоговым «долларом за 60 копеек», как это было при Советской власти, но при «нормальных» зарплатах по 200–300 и более рублей. Это наглядно продемонстрирует социально-экономические результаты исторического пути, пройденного нашей страной и всем миром за последние 30 лет.

Помните, как в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла Черная Королева объясняла Алисе, что в местных краях «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Авторитетнейшие экономисты сегодня утверждают, что мир в целом, с точки зрения реального уровня жизни населения, остается на уровне примерно 1969 года, а если вычесть из общего списка Китай, который последние 40 лет «бежал минимум вдвое быстрее», — то «плюс-минус» на уровне 1959 года.

Это, в свою очередь, означает, что мир все эти годы бежал куда-то «не туда» и что надо менять всю модель глобальной экономики, пока она не раздавила собой все человечество. Многим, родившимся в ХХ и ХХI веках, воспитанным на идеях прогресса и развития, грезившим о том, что «на Марсе будут яблони цвести», возможно, предстоит тяжелое «во пиру похмелье».

Ведь долги, по сути, берутся у нашего будущего, которое по умолчанию предполагается «не хуже» настоящего. Но оно вполне может «схлопнуться» благодаря войнам, природным катастрофам или нового кризиса, который наверняка будет намного тяжелее Великой Депрессии 30-х годов прошлого века.

Уже в 2019 году возникла уникальная ситуация: Россия, с ее небольшим ростом ВВП на уровне 1,75%, может стать пятой экономикой мира, обойдя переживающую затяжную промышленную рецессию Германию. Так что все познается в сравнении — конечно, если есть, что и с чем сравнивать.

Кстати, процитированные выше слова Черной Королевы, имеют и свою «обратную сторону Луны», свою «изнанку», о которой мало кто задумывается. Ведь, если не «бежать со всех ног» или «минимум вдвое быстрее», то где вы окажетесь? Ответ на этот вопрос прост: нигде. Пусть наши «оппозиционеры» подумают хотя бы над этим.