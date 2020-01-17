Главу «Грэмми» отстранили от должности перед вручением премии

Москва, 17 января. Генерального директора Национальной академии искусства и звукозаписи Дебору Дуган, которая в том числе занималась организацией премии «Грэмми», отстранили от должности за десять дней до вручения наград, сообщил BBC News.

Решение об отстранении Дуган от должности было принято из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями. При этом, как пишет Variety со ссылкой на источники, увольнение Дуган произошло из-за сопротивления других членов академии ее попыткам модернизировать организацию. Собеседник издания назвал случившееся переворотом.

Подробности скандала не раскрываются, сообщил «МИР 24». Отмечается, что внутри академии проводится независимое расследование.

На днях газета Los Angeles Times опубликовала интервью с президентом академии, в котором она назвала свою работу «лучшей во всем мире», указал «АиФ».

Дуган стала первой женщиной-президентом Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Она возглавила организацию в прошлом году. Дуган заняла должность главы академии после того, как Нил Портнов — предыдущий руководитель — был уволен из-за скандала с призывом к женщинам больше трудиться, чтобы получать статуэтки «Грэмми», напомнил «Взгляд.ру».