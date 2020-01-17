Боевики продолжают обстрелы в Сирии , расчитывая на поддержку Запада

Дамаск, 17 января. Террористы в Идлибской зоне деэскалации накануне вечером, несмотря на действующий режим прекращения огня, предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Массированная атака боевиков началась с 20.00 по местному времени (21 по мск) сразу на шести направлениях. Из районов населенных пунктов Аль-Гадфа и Телль-Меннис в провинции Идлиб до 230 террористов при поддержке 27 пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением попытались прорвать оборону правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. Эти атаки сирийской армии удалось отразить, однако незаконные вооруженные формирования продолжили обстрел позиций сирийских правительственных войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

С 21.00 (22.00 по мск) 16 января более 300 боевиков при поддержке 33 пикапов смогли вклиниться в оборонительные порядки Сирийской арабской армии у населенного пункта Ат-Тах, атаковав их с двух направлений: Дейр-аль-Гарби и Хербет-Бабулин. Далее террористам не удалось продвинуться, так как их остановили подразделения армии с помощью вступивших в бой резервов. Однако боевики также перебросили на данный участок подкрепления с бронетехникой и боестолкновения в указанном районе продолжаются.

Около девяти часов вечера 16 января начались боевые действия и в районе Хан-Шейхуна. Боевики террористических группировок попытались ворваться в указанный город с северо-западного направления, атаковав подразделения правительственных сил со стороны населенного пункта Мука. В ходе ночного боя эта атака была отражена, однако незаконные вооруженные формирования не оставляют попытки сбить подразделения сирийской армии с трассы и войти в Хан-Шейхун.

С целью отвлечения внимания правительственных сил от основного направления удара боевиков на юго-востоке провинции Идлиб, рано утром 17 января боевики из района населенного пункта Аль-Карасси, расположенного юго-западнее Алеппо, атаковали позиции САА у селения Кудехи, в котором проживает свыше пяти тысяч человек. При поддержке танков и пикапов с крупнокалиберным вооружением террористы прорвали первую линию обороны армии, но затем были остановлены огнем артиллерии. Бои в данном районе продолжаются.

При этом боевики обстреляли жилые кварталы в западной части Алеппо из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибло 7 и ранено не менее 18 мирных жителей.

Активизировали террористы и обстрелы позиций правительственных войск в районе населенного пункта Кабана в горах провинции Латакия. Таким образом, можно говорить о целенаправленных действиях командования радикальных формирований по срыву введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями режима прекращения огня.

Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки. Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ), численность которой на территории Идлибской зоны деэскалации, без учета иностранных наемников, составляет не менее 20 тысяч боевиков.

Массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестных выступлений. Значительное количество участников террористических группировок также постепенно выходит из повиновения руководству террористов в связи с низким уровнем материального содержания. В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и сохранения контроля над оккупированными территориями.

При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе. Что касается Турции и подконтрольных ей формирований, то очевидно, что никакого противодействия провокациям ХТШ против правительственных войск они не оказывают. Более того, неоднократно отмечены случаи, когда переданные турецкой стороной тяжелое вооружение и бронетехника используются для поддержки атак террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» на позиции сирийской армии.