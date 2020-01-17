РФ заявила о готовности поддерживать контакты с Турцией для деэскалации в Ливии

Москва, 17 января. Россия готова продолжать контакты с Турцией для урегулирования ситуации в Ливии. Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел РФ.

«Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране», – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия приветствует приверженность Турции к мирному разрешению ливийского кризиса.

Напомним, что ранее Россия и Турция инициировали введение временного режима прекращения огня в Ливии, который соблюдается сторонами до сих пор. Москва также устроила прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Хафтаром о заключении мира на постоянной основе, однако Хафтар не стал подписывать документ, так как не все условия ЛНА были соблюдены. Тем не менее он принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию снова, чтобы продолжить переговоры.

19 января в Берлине пройдет конференция по Ливии, на которой, как ожидается, будет принято соглашение о создании в стране единого правительства и единой армии. В пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к данному мероприятию.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда при поддержке США был свергнут Муаммар Каддафи. После этого в Триполи было создано Правительство национального согласия — марионеточная государственная структура, целиком зависимая от западных стран и связанная с террористическими группировками. Весной прошлого года Хафтар повел войска на Триполи, чтобы освободить столицу от боевиков.