Главные новости 17 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 17 января.

Екатерина Дубакина назвала «очень страшной» ситуацию, сложившуюся вокруг ее коллеги Анастасии Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» Дубакина назвала «очень страшной» ситуацию вокруг Заворотнюк.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире на канале «Россия-1» поругался с историком Григорием Амнуэлем. Соловьев поругался с историком Амнуэлем в прямом эфире своей программы.

В поселке Эммаус, расположенном под Тверью, найдено письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года. Письмо немецкого солдата, датированное 1943 годом, нашли в поселке под Тверью.

На сайте президента Украины появилась петиция, требующая возобновить в стране работу российских интернет-ресурсов. Жители Украины потребовали от Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы.

Боня ответила на комментарии своих подписчиков в Instagram, заподозривших ее в неестественной обработке своей фотографии. Виктория Боня ответила фанатам, уличившим ее в «чрезмерной любви к фотошопу».

Массовое ДТП произошло около 7:30 утра в районе Адыгейска. В результате аварии на трассе М4 «ДОН» столкнулись 32 машины. Первое видео с места массового ДТП в Адыгее. ФАН-ТВ.

Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Премьер-министр Украины подал в отставку.

Вадим Пристайко обсудил с голландским коллегой Стефом Блоком строительство газопровода «Северный поток — 2». Глава МИД Украины обсудил «Северный поток — 2» с коллегой из Нидерландов.

Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами. Роскачество рассказало, как уберечься от мошенничества с банкоматами.

На сайте Минобороны РФ опубликована онлайн-экспозиция рассекреченных документов об освобождении Варшавы. Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы.