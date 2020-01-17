В рабочей группе по поправкам в конституцию рассказали, что поменяется в основном законе

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ прошло 17 января в конференц-зале Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП). Мероприятие посетил корреспондент Федерального агентства новостей.

В заседании приняли участие члены рабочей группы, а также некоторые авторы первоначального текста Конституции РФ. Они, по словам организаторов, помогут группе разработать поправки в Основной российский закон.

В ходе первой, открытой части мероприятия выступили директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП) Талия Хабриева, член Совфеда Андрей Клишас, а также председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Заседание открыла и вела Талия Хабриева. В своем выступлении она обратила внимание, что реформа окажет воздействие на всю правовую систему. При этом она отметила, что изменения в Конституции будут направлены в сторону демократизации.

«Изменения ожидаются в сторону демократизации за счет передачи части функций парламенту РФ. Нам предстоит оценить и дать конфигурацию дихотомии правовой системы», — сказала она, обратив внимание на то, что необходимо аккуратно проводить эти изменения, поскольку есть риск трансформировать замысел реформы.

Вместе с тем, по мнению Хабриевой, у изложенного в послании президента в процессе обсуждения может возникнуть много новых граней.

Сенатор Андрей Клишас начал свою речь с того, что поблагодарил институт за предоставление площадки для дискуссии.

«Мы находимся в тесном контакте друг с другом и понимаем, какая на нас лежит ответственность. Сегодня мы обсудим принципиальные моменты, связанные с обеспечением верховенства конституции исходя из послания президента. Потенциал конституции далеко не исчерпан, поэтому все положительные момент мы сохраним», — заявил он.

По мнению докладчика, послание имеет огромный морально нравственный смысл.

«Мы имеем развитое законодательство, посвященное вопросам социального обеспечения. Но наличие в конституции специальных норм, раскрывающих понятие «социальное государство», даст гражданам защиту их прав на конституционном уровне, — отметил Клишас. — Наша задача — сосредоточиться на текстуальном оформлении того, что прозвучало в послании. Но при этом мы будем работать над всеми предложениями членов рабочей группы».

Завершая свое выступление, сопредседатель рабочей группы обратился к многочисленным журналистам, находившимся в конференц-зале.

«Не надо придумывать новых положений конституции и запускать фейки о том, что рабочая группа якобы распущена либо в текст конституции будет внесена поправка, делающая возможной самороспуск Госдумы. Коллеги, не занимайтесь ерундой, не придумывайте глупости и тем более не приписывайте свои глупости рабочей группе», — призвал Клишас представителей СМИ.

В свою очередь Павел Крашенинников обратил внимание на то, что группа не будет рассматривать поправки, касающиеся глав 1, 2 и 9.

«Эти главы незыблемы. Они могут меняться только посредством референдума», — сказал он.

Крашенинников также рассказал о том, что поправки в Конституцию РФ в дальнейшем затронут и некоторые другие элементы российской нормативно-правовой базы.

«Очевидно, что наряду с поправками в конституцию по целому ряду блоков будут приниматься поправки в федеральные законы и федеральные конституционные законы. В частности, будут внесены поправки в законы о Конституционном суде и о правительстве. Но мы над этим работать не будем, наша работа — внесение поправок в конституцию», — объяснил он.

Парламентарий также обратил внимание, насколько важно проработать текст изменений.

«Каждая буква, каждая запятая имеет огромное значение и для граждан, и для дальнейшего развития законодательства. Мы должны определить те пределы, которые президент задал в послании», — убежден он.

Выступление Крашенинникова завершило первую, открытую для СМИ часть заседания. После нее организаторы попросили журналистов покинуть конференц-зал, обратив внимание, что все участники дальнейшей дискуссии должны следить за соблюдением регламента – не более 10 минут на вступление.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию была сформирована по распоряжению президента России Владимира Путина. В нее вошли представители общественных, культурных и научных кругов, госчиновники, в том числе – депутаты Госдумы.

Перед рабочей группой стоит задача реализовать идеи по внесению поправок в Конституцию РФ, озвученные 15 января 2020 года Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.