Мишустин подписал первый документ о кадровых назначениях

Москва, 17 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в распоряжении главы российского кабмина.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее должность главы ФНС занимал Мишустин, однако в четверг он был назначен премьер-министром России. Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьер-министром России.

До назначения Егоров занимал должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Правительство России ушло в отставку 15 января после обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов кабмина за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.