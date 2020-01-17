Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Москва, 17 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главная задача кабинета министров заключается в исполнении положений послания российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Во время встречи с ушедшим в отставку правительством страны Мишустин подчеркнул, что именно этим в настоящее время «мы все и занимаемся».

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию», — сказал глава правительства России.

Как отмечает телеканал «360», приоритетами своей работы Мишустин назвал нацпроекты и борьбу с бедностью.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего объявил об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым, пишет Ura.ru. На пост был назначен уже бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, напоминает «Взгляд». Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности России.

До утверждения кандидатуры Мишустина на пост главы правительства Госдумой он провел встречи с членами политических фракций, в том числе с «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией». Члены партии «Единая Россия» озвучили ряд претензий к работе четырех министерств. По словам вице-спикера Госдумы и руководителя фракции Сергея Неверова, у «Единой России» возникли к работе Минздрава, Минкульта, Министерству труда и социальной защиты и Минпросвещения.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики провели переговоры с глазу на глаз. Разговор продолжался больше часа.