МИД РФ назвал активность террористических группировок главной угрозой международного мира

Москва, 17 января. Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по внесению филиалов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в санкционные списки Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и. о. главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

МИД РФ выразил обеспокоенность возможным перетеканием ближневосточного терроризма в Центральную Азию «путем использования территории Афганистана, где ширится зона контроля ИГ»1. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что весной прошлого года по инициативе РФ и США под санкции СБ ООН попало «Вилайат Хорасан» — афганское крыло «Исламского государства».

«Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в отношении включения в санкционный перечень Комитета СБ ООН 1267/1989/2253 других региональных филиалов ИГИЛ»1, — говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

В ведомстве добавили, что РФ надеется на продолжение заинтересованной и предметной дискуссии по этой теме, а также по шагам по контртеррору в рамках диалога Москвы и Вашингтона.

В министерстве указали, что активность террористических группировок по-прежнему представляет «серьезную, если не главную угрозу для международного мира и безопасности». После поражения ИГ в Сирии и Ираке террористическая организация «трансформировалась в разветвленную подпольную террористическую сеть, смещая вектор своей активности на другие регионы мира», и хочет распространить свое влияние на Центральную и Южную Азию, нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширить взаимодействие с исламистами в Северной и Западной Африке.

1 Организация запрещена на территории РФ.