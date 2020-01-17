Депутат ГД Водолацкий уверен в мирном будущем Ближнего Востока после ухода США

Москва, 17 января. США недовольны миротворческой миссией России на Ближнем Востоке, поэтому не прекращают выдвигать обвинения в нарушении перемирия. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам парламентария Вашингтон открыто искажает ситуацию, поскольку режим перемирия был нарушен боевиками, подконтрольными США.

«Сирийская армия в ответ для защиты граждан страны вынуждена ответить на явную агрессию», — напомнил депутат в разговоре с корреспондентом «Экономики сегодня».

Водолацкий отметил, что и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу поручил приостановить боевые вылеты в регионе, начиная с момента действия режима прекращения огня. Таким образом Россия вообще не имеет никакого отношения к последним событиям в провинции Идлиб.

«Госдепартамент привычно вписывает Россию в любую историю с негативным бэкграундом в рамках информационной войны», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что США предпринимают все усилия, чтобы остановить мирные процессы в Сирии, ведь после урегулирования ситуации Вашингтон больше не будет иметь предлога для продолжения военного присутствия в регионе.

«В результате влияние Вашингтона на регион либо существенно ослабнет, либо полностью нивелируется, но это не входит в планы Госдепартамента на разграбление ресурсов региона и раздробление неугодных государств», — объяснил Водолацкий.

Он считает, что обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется сразу после ухода американских военных, которых все чаще воспринимают как раздражающий фактор.

«С приходом США в разных странах мира начинаются войны, разгул терроризма, разграбление ресурсов и массовая гибель людей. О позитивном их влиянии на Ближний Восток говорить не приходится», — заключил депутат.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США в ночь на 3 января на территории Ирака. Иран отреагировал ударами по американским военным объектам, расположенным в стране.

В странах Ближнего Востока все чаще можно услышать призывы местных жителей «янки, гоу хоум», протестующих против агрессивной политики США.

Несмотря на это, а также требования иракского парламента покинуть страну, Вашингтон не планирует сворачивать военное присутствие, фактически оккупировав целые территории.

Эксперты считают, что только серьезный конфликт с многочисленными жертвами может заставить Вашингтон вывести войска из региона.