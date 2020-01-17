Политолог Соколов заявил, что США боятся начинать войну против Ирана

Москва, 17 января. Власти США, несмотря на воинственную риторику, не хотят открытого противостояния с Ираном. Такое мнение в пятницу высказал вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

По его словам, Соединенные Штаты боятся повторять в Иране иракский сценарий вторжения. Вашингтон понимает, что Тегеран — довольно серьезный противник, просто так оккупировать свою территорию он не даст. Кроме того, военные действия окончательно подорвут авторитет США в глазах мирового сообщества. В этих условиях у Америки остается лишь один рычаг давления — экономические санкции.

«США много месяцев запугивали Иран, но в конечном итоге всего лишь введены экономические санкции – это о многом говорит. Если бы Вашингтон был уверен в легком повторении иракского сценария, военное вторжение уже бы реализовывалось», — пояснил Соколов «Экономике сегодня».

Что же касается Ирана, то он переживет новые санкции США, как делал это и раньше. Страна находится под американским давлением уже много лет. За это время она успела приспособиться к жизни в условиях постоянно вводимых ограничительных мер, тем более, что в этот раз Тегерану помогают Россия и Китай. Поэтому очередные санкции не станут для него катастрофой.

Напомним, что ранее США дали ведущим с Ираном дела иностранным компаниям 90 дней на то, чтобы свернуть сотрудничество. В противном случае они сами могут попасть под санкции. Вашингтон возобновил экономическое давление на Иран после того, как в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки. Европейские страны, не согласные с этим решением, начали разработку механизма расчета с Ираном, который позволит обойти американские санкции.