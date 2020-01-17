ВЦИОМ сообщил о росте числа уверенных в будущем россиян после послания Путина

Москва, 17 января. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало у россиян надежду и уверенность в завтрашнем дне. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе пресс-конференции, на которой были озвучены результаты исследования.

«Интересно ли было то, о чем говорил Путин, или нет? 34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть выступления была интересна, 16% — только часть интересна, остальное нет, и 8% посчитали, что в целом выступление было неинтересным», — пояснил Федоров.

Он также добавил, что у 22% опрошенных послание президента РФ вызвало надежду. 13% участников опроса заявили, что послание главы государства вселило в них уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, 19% опрошенных сообщили, что внимательно слушали выступление Владимира Путина в прямом эфире. 41% участников опроса узнали об основных идеях послания президента из средств массовой информации.

«Какое в целом произвело на вас впечатление? 30% сказали, что полностью положительное, 51% - скорее положительное. 9% скорее отрицательное, 4% полностью отрицательное», — отметил Федоров.

Проведение всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» осуществлялось 16 января. Опрос проводился посредством телефонного интервью среди граждан РФ старше 18 лет по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоялось 15 января В ходе послания глава государства затронул ряд важных социальных и экономических вопросов, в том числе касающихся сферы демографии.