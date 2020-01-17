Ливийцы перекрывают террористам ПНС доступ к нефтяным доходам

Триполи, 17 января. Порты и нефтяные месторождения в Адждабии будут закрыты в связи с тем, что средства, полученные от продажи природных ресурсов, тратятся протурецким правительством на наемников из Сирии, которые устраивают беспредел на территории Ливии и усугубляют ливийский конфликт. О прекращении работ по добыче нефти в районах Джихайра и ас-Саррир североафриканского государства сообщило сегодня, 17 января, племя Азвия на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что ливийский народ устал от кровопролития, а сирийские боевики, переправляемые Анкарой на территорию Ливии для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований оккупационного режима Файеза Сарраджа, лишь создают эскалацию и занимаются грабежом мирных жителей. Перекрытие потоков финансирования наемников должно снизить градус противостояния сторон ливийского конфликта на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию кризиса в Северной Африке.

Не стоит забывать, что именно за счет переброски джихадистов из сирийского Идлиба турецкие власти достаточно долгое время обеспечивали так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии живой силой. Регулярно прибывавшие наемники наряду с незаконными поставками Анкарой вооружений в обход эмбарго ООН обеспечивали дальнейшую деятельность триполитанского режима Сарраджа. Поэтому ливийцы, уставшие от затяжного конфликта, решили за счет остановки нефтяных месторождений и морских портов воспрепятствовать вторжению Турции в свою страну.

Напомним, накануне сирийские боевики, тесно связанные с ПНС Ливии, во время грабежей в ливийской столице убили девять местных жителей. Ни в чем не винные ливийцы стали жертвами мародеров, приехавших из Сирии для поддержки утратившего свою легитимность марионеточного «правительства» Триполи.