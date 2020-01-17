Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 3

Федеральное агентство новостей продолжает следить за динамикой публикации антироссийских статей нашими коллегами из либеральных СМИ. После новогодних праздников «Эхо Москвы», «Лента.ру», «Росбалт» и «Коммерсант» показали удивительные результаты и увеличили количество статей, направленных против России.

В рейтинг этой недели ворвались горячо любимые нами «Новая газета», «Медуза» и The Bell. Пока их коллеги во время новогодних праздников пытались хотя бы что-то придумать, журналисты этих трех изданий наслаждались выходными и подзабили на поиск причин очернить Россию. По сравнению с прошлой неделей все издания показали динамичный рост, однако хвалить мы их за это не будем.

«Золото» достается «Эху Москвы», журналисты которого опубликовали 150 статей антироссийских и фейковых новостей. «Серебро» уходит «Ленте.ру» с 129 материалами подобного содержания, «бронзовую медаль» получили авторы из «ИноСМИ» с 128 статьями антироссийского толка. Немного отстали от своих коллег журналисты из «Росбалта» и «Коммерсанта».

Возглавили нашу любимую рубрику «Прорыв недели» оппозиционные «МБХ Медиа» и «Открытые медиа». Как заметил читатель, все издания отличились ростом количества антироссийской заинтересованности в новостях.

СПРАВКА:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Дезинформация

Эта неделя запомнится посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава РФ сделал несколько неожиданных предложений по изменениям в устройстве страны. Пока политики и эксперты ориентировались в новых обстоятельствах, российская оппозиция впала в истерику. Адекватная реакция для них оказалась чуждым понятием.

Либеральные СМИ не смогли толком сориентироваться и решили взять комментарии по такой масштабной теме друг у друга. Подробнее читайте в материалах ФАН «Венедиктов выступил в роли свахи между «иконой оппозиции» Жуковым и Ходорковским» и «Оппозиция прошла через пять стадий принятия собственной бесполезности после речи Путина».

Представитель Пятого флота ВМС США заявил, что российский военный корабль якобы «опасно» сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.

Министерство обороны РФ опровергло заявление, отметив, что данная информация не соответствует действительности.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в заявлении министерства.

Подробнее читайте на ФАН: «Минобороны РФ опровергло заявления США об «опасном» сближении кораблей в Аравийском море».

В небе над Тегераном потерпел крушение украинский пассажирский «Боинг». Ответственность за это взял на себя Иран. Однако трагедии бы не произошло, если бы Соединенные Штаты не устраивали провокации. По заказу Вашингтона был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот шаг осудило все мировое сообщество.

В первой части инфографики видно, что оппозиционные СМИ обвиняют Иран. Но обвинения эти начались еще задолго до того, как началось расследование.

В момент атаки американских баз БПЛА, принадлежащий Вашингтону, просто прикрылся за пассажирским самолетом, в результате чего произошло крушение. Подробнее о политических провокациях Белого дома читайте в материале ФАН «Политолог Джаралла назвал крушение самолета в Иране результатом политических игр США».

В ночь с 11 на 12 января Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о перемирии. Произошло это после переговоров президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. ЛНА прислушалась к предложению российского лидера и прекратила огонь, несмотря на то что Правительство национального согласия (ПНС) обстреливало позиции ливийской армии до самой ночи.

Либеральные СМИ решили дезинформировать читателей и заявили, что Халифа Хафтар отверг предложение Москвы и Анкары. Однако именно ЛНА первая прекратила огонь. Подробнее читайте в материале ФАН «В Триполи наступило перемирие».

Фейки

«Лента.ру» выступила первоисточником фейковой новости про движение курса рубля к 200 рублям за доллар. Такую мысль «предсказал» глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуев считает, что распространение «предсказаний» — попытка Ведева привлечь к себе внимание. Подробнее читайте в материале ФАН «Экономист Разуваев назвал бредом «предсказания» о долларе за 200 рублей».

Американская газета The New York заявила об атаке «российских хакеров» на украинскую компанию Burisma. Целью преступников был доступ к логинам и паролям сотрудников организации.

«Эхо Москвы», «Дождь», «Коммерсант», «Новая газета» и другие издания с радостью подхватили фейк и начали раскручивать голословные обвинения, даже не пытаясь найти доказательства. Зачем? Российский сенатор Франц Клинцевич на выпад США заявил, что бездоказательные обвинения — это часть информационной войны. Подробнее читайте в материале ФАН «Клинцевич назвал заявление США о «русских хакерах» элементом инфовойны против РФ».

Журналисты американского издания The National Interest опубликовали материал, в котором заявили, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде Вашингтона, обладающим F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что подобный вброс — очередная попытка США подорвать авторитет нашей страны. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему утверждения американских СМИ не соответствуют действительности: «Военный эксперт Кнутов осудил попытку США поднять рейтинг своей техники фейками о Су-57».

Недобросовестные СМИ также распространяли ложную информацию о якобы задержании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Здесь особенно отличились Rusvesna и News.ru, которые впопыхах выложили статьи.

Официальная пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену, сообщила, что Евгений Пригожин действительно находился в Германии по личным делам. Никакого задержания не было.

Как мы уже говорили ранее, долгожданное перемирие между ЛНА и ПНС наступило в ночь с 11 на 12 января. Россия выступила в конфликте в роли регулятора, который помог прийти к диалогу. Именно благодаря усилиям в РФ вскоре состоится берлинская конференция по Ливии. Оппозиционных журналистов это, конечно, не устраивает. Поэтому создаются фейки о том, что Ливийская национальная армия обстреливает позиции боевиков из ПНС.

Все факты налицо: подконтрольные ПНС террористы первые нарушили перемирие и до его начала атаковали ливийских солдат. Подробнее смотрите репортаж ФАН «Перемирие в Ливии нарушает ПНС. События дня. ФАН-ТВ».

Мнение эксперта

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко помог нам понять, почему либеральные СМИ искажают информацию и делают такие кривые вбросы.

«Сейчас мировой кризис. В США проблемы, связанные с Трампом, в том числе и с избирательной кампанией. Европу трясет, с Китаем торговая война. Мир очень нестабилен. Россия — удобная причина для того, чтобы списать на нашу страну все свои неудачи, поэтому если сейчас не будут пресса и медиа поддерживать среди своей аудитории постоянную накачку того, что Россия виновата во всем, то во время наступления того или иного кризисного события на нашу страну эту проблему будет трудно списать», — отмечает собеседник ФАН.

Очень удобная позиция

Россия — большая и сильная страна, которая обладает ядерной мощью. Государство ответственно относится ко многим вещам, поэтому никогда не будет нападать на кого-то или совершать провокации, как это делает Запад.

«На Россию удобно списывать свои личные неудачи. Экономический кризис — русские Трампа избрали, Brexit — российское вмешательство. Это очень удобно, они нашли рецепт вечного политического двигателя — и это наша страна», — считает Осташко.

Но у медали есть и обратная сторона, потому что одновременно с этим растет и популярность РФ среди западной аудитории: сначала они думают, что это страшно и все так и есть, а потом люди начинают вникать в процессы и осознавать, что это не так. Россия становится модной и популярной.

Мнимая деятельность и поддержка

Либеральные СМИ, которые пропагандируют негативную риторику, навязанную Западом, не имеют поддержки со стороны населения. Это наглядно показали результаты выборов.

«Ничего страшного в том, что они (либеральные СМИ. — Прим. ред.) существуют в нашей стране, но за счет мощной медийной накачки создается мнимое ощущение, что у них поддержка населения — чуть ли не половина нашей страны. На самом деле это далеко не так, это не соответствует действительности. И у либеральной оппозиции всегда есть повод сказать, что в стране все плохо, диктаторский режим и выборы нелегитимные и так далее. Все это — звенья одной цепи. Если Россию не раскачивать изнутри, то и на внешнем периметре очень сложно будет скинуть на страну все свои неурядицы», — считает главред Politrussia.

В заключение эксперт напомнил о начале 2000 года, когда, по мнению оппозиции, в стране был так называемый свободный рынок. Тогда партия «Яблоко», а это был пик их популярности, в сравнении с остальными набирала минимальное количество голосов. А блогер Алексей Навальный и всего его сторонники — гораздо меньший ресурс, чем «Яблоко» в начале 2000-го.

Топ провалов недели

Федеральное агентство новостей с этого дня вводит новую рубрику под названием «Топ провалов недели». После длительного мониторинга и анализа были выявлены «участники». Однако только голосование наших читателей определит победителя.

Первый конкурсант — «Эхо Москвы»

На этой неделе детище товарища Алексея Венедиктова показало «хороший» результат, опубликовав 150 антироссийских статей. Редакция ФАН решила выяснить, как коллективу либерального издания удалось достигнуть такого результата. Оказалось, что в «Эхе» есть привычка публиковать по 10 статей, которые отличаются друг от друга, внимание, одним словом.

Еще одним «перлом» портала стала путаница с фамилией губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Кто такой Александр Дроздов, так никто в нашей редакции и не понял.

Второй конкурсант — «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом)

Как только стало известно об отставке правительства России после послания главы страны Владимира Путина, команда Алексея Навального поспешила опубликовать пост, что это произошло благодаря их работе.

Видимо, сотрудники ФБК поняли ошибку и комичность своего заявления и решили под шумок удалить пост. Но в Интернете ничего не пропадает бесследно.

Третий конкурсант — «МБХ Медиа»

Издание, как всем известно, принадлежит небезызвестному преступнику и беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Все его знают по ненависти к России и ее гражданам. Однако авторы «МБХ Медиа» заявили об отставке Дмитрия Медведева, ссылаясь на издание Russia Today (RT). А Ходорковский в курсе?

Четвертый конкурсант — «Медуза»

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. За последние несколько дней это новость номер один, как и изменения в Конституции РФ. Журналисты «Медузы» решили выпустить «обличающий материал». В заголовке и начале текста они указали, что Мишустин «скрыл» недвижимость, но в тексте решили подстраховаться и приписали «предположительно».

Предположительно, журналисты «Медузы» выдают желаемое за так называемое действительное.

Итак, дорогие читатели, воспользуйтесь уникальной возможностью и проголосуйте за понравившегося кандидата, который, по вашему мнению, достоин первого места.