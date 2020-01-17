РФ ответит на выход США из Договора по открытому небу адекватными мерами

Москва, 17 января. Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) адекватными мерами, говорится в заявлении МИД РФ.

В сообщении говорится, что Москва считает ДОН важным гарантом международной безопасности.

«Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаем его значимость и необходимость полноценного функционирования», — отмечается в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что «Россия сделает все возможное для его сохранения», и в случае выхода США из договора в ответ предпримет необходимые адекватные меры.

Российская сторона выразила готовность обсудить мнения с государствами-партнерами

«Считаем необходимым урегулировать имеющиеся разногласия по выполнению ДОН путем переговоров с учетом озабоченностей всех сторон», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и предполагает, что участники соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.