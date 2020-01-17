Bloomberg сообщил о возможном назначении Орешкина на пост помощника президента

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономическим вопросам, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Занимающий должность помощника главы государства по экономике Андрей Белоусов войдет в состав нового правительства, пишет агентство. По информации источников издания, Белоусов займет пост первого вице-премьера, который сейчас занимает министр финансов Антон Силуанов.

Получит ли новое назначение Силуанов, не сообщается. Также неизвестно, кто возглавит Министерство экономического развития России.

После обращения президента России к Федеральному собранию 15 января Дмитрий Медведев, который в тот момент возглавлял правительство, объявил об отставке кабмина. Российский лидер Владимир Путин подписал советующий указ и поблагодарил членов правительства за работу. Новым премьер-министром назначен экс-руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.