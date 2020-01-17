Переговоры в Москве приоритетны для Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и его сторонники прислушиваются к мнению России; переговоры в Берлине явно проиграли аналогичному процессу в Москве. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Юрий Голубь и политический аналитик Владимир Соловейчик.

Письмо от Хафтара

Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 января получил благодарственное письмоот командующего ЛНА Халифы Хафтара. Фельдмаршал поддержал инициативу России по примирению сторон конфликта в Ливии. По его словам, он примет российское предложение, если будет принято решение продолжить диалог в Москве.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — говорится в тексте письма Халифы Хафтара.

Мирные переговоры по Ливии прошли в Москве 13 января. Встречу посетила турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а также делегации от Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемые Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем. Их принимали главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Прислушаться к России

Как заметил Владимир Соловейчик, позиция фельдмаршала Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, понятна. Он работает с теми, кто его, в отличие от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не оскорбляет, с теми, кто готов учесть мнение бойцов ЛНА и поддерживающего их населения.

«В свою очередь, Халифа Хафтар и его сторонники прислушиваются к мнению России. Поэтому он и написал письмо президенту РФ, так как фельдмаршал Хафтар видит реальное место миротворческих усилий нашей страны в Африке и на Ближнем Востоке. Все вполне логично и разумно. Разумеется, визит Халифы Хафтара в Москву поможет диалогу противоборствующих сторон в Ливии, где армия Хафтара теснит силы ПНС и поддерживающих его террористов и турецких наемников, переброшенных с территории Сирии», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам Юрия Голубя, через Сирию Россия вновь вырвалась на простор мировой политики. Именно на сирийской теме был отработан механизм российско-турецкого взаимодействия. Теперь этот механизм позволил организовать диалог между противоборствующими силами в Ливии.

«Этим и объясняется успех московских переговоров между ЛНА и ПНС. Альтернативный переговорный процесс в Берлине явно проигрывает. Начался он давно, но Саррадж и Хафтар там до сих пор не встретились. Что тоже логично — разные страны Евросоюза делают ставки на противоположные стороны конфликта. Да и с моральной точки зрения ЕС, поддержавший агрессию против Муаммара Каддафи, очевидно, хуже подходит для роли посредника», — добавил Юрий Голубь.

Письмо Хафтара Путину четко дает понять, что потенциал московских переговоров в ЛНА оценивают высоко, считает эксперт.

«Таким образом, ЕС рискует потерять ключевой для себя регион, а Россия, напротив, весьма вероятно возобновит эффективное сотрудничество с Ливией, прерванное агрессией 2011 года», — заключил политолог.

Инициатива о встрече в Москве прозвучала на переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января. Российский лидер предложил коллеге выступить с совместным заявлением о необходимости введения режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января и начале межливийского политического диалога на основе Схиратских соглашений 2015 года.