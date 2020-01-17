Медведев и Мишустин провели закрытую встречу

Москва, 17 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики провели переговоры с глазу на глаз, которые продолжались больше часа.

После этого они вместе провели встречу с членами правительства. Медведев поблагодарил чиновников за работу и выразил надежду на «надлежащую работу» до обновления состава кабинета министров, пишет газета «Известия».

«Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны», — отметил он.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором анонсировал масштабные социальные и административные реформы. После этого правительство подало в отставку в полном составе.

Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, который прежде возглавлял Федеральную налоговую службу, а Медведев занял пост зампредседателя Совета безопасности России.

Мишустин уже объявил, что все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за поставленные задачи. В частности, он пообещал реализовать майские указы Путина, вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, выстроить четкую систему взаимодействия с регионами, улучшить инвестиционный климат в стране, а также форсировать работу по реализации нацпроектов.