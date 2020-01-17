США вооружают террористов в Сирии, терпя поражения от Ирана

Сирийская Арабская Армия (САА) накануне возобновила военную операцию в провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками договоренностей о перемирии. Однако бандформирования, оккупировавшие Идлибскую зону деэскалации, оказывают ожесточенное сопротивление правительственным силам. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации Минобороны РФ, вечером 16 января, когда сирийские военные начали наступление, около двух сотен боевиков из районов населенных пунктов Аль-Гадфа и Телль-Меннис при поддержке 27 пикапов, с установленным на них крупнокалиберным оружием, попытались атаковать позиций правительственных войск САР в направлении Джарджаназ. Атаки удалось отразить, боевики понесли потери.

Несмотря на провал контратаки, боевики пытаются сохранить за собой первенство в информационном противостоянии. В сети появиоись нескольно видео, на которых запечатлены эпизоды нападений на позиции правительственных сил.

Также порядка 300 боевиков при поддержке трех десятков вооруженных автомобилей смогли прорвать оборону подразделений Сирийской арабской армии в направлениях населенных пунктов Дейр-аль-Гарби, Ат-Тах и Хербет-Бабулин, однако из удалось остановить. Ведется бой за восстановление утраченного положения, подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, МО сообщает, что накануне вечером около 200 боевиков на пикапах, вооружившись реактивными системами залпового огня, перешли в наступление из района Мука в направлении Хан-Шейхун и к 22.00 вклинились в оборону правительственных сил. Огнем артиллерии САА боевики были остановлены на достигнутом рубеже.

Напомним, российская и турецкая стороны договорились ввести режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 12 января. Сирийские правительственные войска при этом перестали атаковать боевиков еще 9 января. Но это не остановило радикалов от новых нападений на солдат сирийских правительственных войск и населенные пункты, где проживают мирные сирийцы.

Ранее боевики провели целый ряд провокаций в провинции Алеппо, в частности открыли огонь из миномета по пункту пропуска «Аль-Хадер», а также игнорируя режим прекращения огня обстреляли из гранатометов город Алеппо. Сейчас радикалы дислоцируются на западной окраине города, откуда атакуют жилые районы города и расположенные неподалеку населенные пункты. Люди здесь гибнут от обстрелов практически ежедневно. Кроме того, в результате этих атак пострадали мирные жители, был нанесен ущерб зданиям.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) считает, что решение о возобновлении уничтожения боевиков в сложившейся ситуации является единственно верным. Он напомнил, что незаконные вооруженные формирования не соблюдали режим тишины и продолжали обстреливать гражданских и военных.

«Это долгожданный процесс, потому что нельзя какую-то часть территории оставить боевикам. Несмотря на это, Башар Асад пошел на перемирие ради блага граждан. Хоть они и живут на тех территориях, где живут террористы, Асад пошел на уступки. Террористы сами начали нарушать режим перемирия», — заметил собеседник агентства.

Политолог подчеркнул, что легитимный президент Сирии Башар Асад имеет все полномочия для ликвидации бесчинствующих на территории его страны вооруженных радикалов.

«Боевики обстреливают мирных жителей, перемирие они не соблюдают. В таких случаях обвинить Башара Асада нельзя, он законный президент сирийского государства. Он имеет право в любое время начать и закончить наступление. Он как полноправный президент имеет на это все полномочия», — заметил эксперт.

Кроме того, Курбанов упомянул о связях США с террористами. По мнению политолога, именно из-за нынешнего конфликта американцев с Ираном террористы на территории Сирии активизировались.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в ночь на 3 января, когда США в районе международного аэропорта Багдада провели операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. В ответ на это Иран 8 января выпустил ракеты по базам американцев в Ираке. При этом, американская сторона скрывает реальные потери. Иран заявляет, что в результате его атаки на базу США погибли порядка 80 американских военных.

Курбанов же уверен, что терпящие неудачу за неудачей на Ближнем Востоке американцы вооружают террористов, чтобы не дать местным легитимным руководителям удерживать стабильность в регионе.