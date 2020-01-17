Источник опроверг сообщения о «страшном диагнозе» Жванецкого

Москва, 17 января. Популярный писатель-сатирик Михаил Жванецкий серьезно болен, но у него не рак, сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к окружению артиста.

Ранее некоторые СМИ сообщили о «страшном диагнозе» Жванецкого. У народного артиста России якобы диагностировали заболевание, которым страдали легендарный режиссер Олег Табаков и популярный шансонье Вилли Токарев.

По информации прессы, сатирик узнал о проблемах со здоровьем до Нового года. Отметив праздник в Одессе, он госпитализировался в больницу Управления делами президента России, пишет MK.Ru.

Собеседник агентства подтвердил, что Жванецкий действительно заболел, но у него нет онкологического заболевания. Кроме того, сказал источник ФАН, у Табакова и Токарева были разные диагнозы: у режиссера была аденома простаты, а у певца — рак простаты.

«Да, он действительно заболел. Но это не онкология», — опроверг собеседник сообщения о «страшном диагнозе» Жванецкого.

У Жванецкого в силу возраста — артисту в этом году исполнится 86 лет — несколько проблем со здоровьем, добавил источник.

На сайте ticketbank.de указано, что запланированные на январь концерты в Германии отменены из-за болезни сатирика. Отмечается, что медики настояли на госпитализации Жванецкого.