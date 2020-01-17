Зеленский потребовал за две недели найти авторов скандальной записи «Как обмануть президента»

Киев, 17 января. МВД Украины дали две недели, чтобы найти тех, кто вел аудиозапись беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка Украины. Поручение отдал президент Украины Владимир Зеленский.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию — кто вел записи. <…> Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — говорится в заявлении на официальном сайте украинского лидера.

Помимо этого, Зеленский поручил установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах, потому что в СМИ «было много фейков» о произошедшей ситуации.

Как сообщалось ранее, 17 января Гончарук подал заявление об отставке. Сейчас оно находится на рассмотрении Зеленского. В случае отставки премьера кабмин Украины будет распущен. При этом конституция страны предусмает порядок подачи таких прошений только через Раду. Именно она должна принимать решения об отстранении и назначении премьер-министров.

Отметим, что заявление с просьбой освободить его от должности Гончарук подал после того, как в Сети появилась аудиозапись «Как обмануть президента», на которой он называет экономические взгляды Зеленского примитивными и призывает своих собеседников объяснить главе государства, как укрепляется гривна, в противном случае, по словам Гончарука, в голове у Зеленского «будет пустое место», в которое «будет прилетать эта хрень на тему облигаций».

Естественно появление этого аудио вызвало большой скандал. Гончарук тут же написал на своей странице в Facebook, что запись смонтирована из разных фрагментов совещания в правительстве и «искусственно создает представление» о его якобы неуважении к Зеленскому. Тут же он подчеркнул, что главу Украины считает«образцом открытости и порядочности», а свою отставку объяснил желанием «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту».