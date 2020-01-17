Лавров назвал пятном на репутации ЕС ситуацию с агентством Sputnik Эстония

Москва, 17 января. Ситуация с информационным агентством Sputnik Эстония является возмутительной и оставляет пятно на репутации Евросоюза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что журналисты Sputnik Эстония были вынуждены разорвать трудовые соглашения с агентством из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских правоохранителей.

«Это возмутительно. Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы… То, что ЕС ничего не может сделать, — это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже немало видели», — пояснил он.

В декабре 2019 года сотрудников Sputnik в Эстонии вызывали в Службу безопасности для проведения «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве.

Позднее сотрудники Sputnik получили от эстонских правоохранителей прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если журналисты не разорвут трудовые соглашения с агентством до 1 января 2020 года. Кроме того, эстонские власти блокировали работу Sputnik, запретив местным банкам осуществлять сотрудничество с агентством. При этом арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса Sputnik.

МИА «Россия сегодня», которому принадлежит агентство Sputnik, назвало травлей действия властей Эстонии, отметив, что Таллин нарушает принципы свободы слова. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы поддержать работу агентства Sputnik в других странах.