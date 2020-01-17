Путин и Меркель обсудили Ливию по инициативе немецкой стороны

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили подготовку международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января 2020 года», — сообщает пресс-служба Кремля, не уточняя детали.

В мероприятии примут участие Россия, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, а также представители ООН и стран ЕС. Ожидается, что по итогам конференции будет принят документ о создании в Ливии единых правительства и армии.

Отметим, что Россия внесла большой вклад в примирение сторон в Ливии. Вместе с Турцией она предложила проект введения режима прекращения огня, а также устроила прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. И хоть Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашения о мире, инициированный Россией режим прекращения огня по-прежнему соблюдается сторонами конфликта.

Как сообщает «Газета.ру», Путин пригласил Хафтара вновь посетить РФ, чтобы продолжить начатый диалог. Командующий ЛНА поблагодарил российского лидера за его миротворческую деятельность и заявил, что принимает его приглашение.

ПНС Ливии было создано после поддержанного США государственного переворота, который произошел в 2011 году. На сегодняшний день данная структура полностью контролируется западными странами и тесно связана с террористическими группировками. Ей противостоит Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, которая планирует очистить Триполи и всю страну от захвативших ее боевиков.