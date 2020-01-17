Миллениалы боятся наступления третьей мировой войны

Москва, 17 января. Миллениалы смотрят в будущее с тревогой и считают, что обострившаяся обстановка в мире вполне может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно из опроса, проведенного Международным комитетом Красного Креста (МККК).

«Если миллениалы окажутся правы в том, что касается Третьей мировой войны, страдания целых стран и регионов будут огромны. Это напоминание о том, насколько важно соблюдать законы войны, защищающие гуманность, — как сегодня, так и в будущем», — отметил президент МККК Петер Маурер.

Большинство представителей поколения, родившегося в 1981–1996 годы, также высоко оценили возможность применения ядерного оружия в течение ближайшего десятилетия. Четыре респондента из пяти сказали, что существование ядерного оружия несет в себе угрозу человечеству. 64% участвовавших в опросе заявили, что государства, имеющие ядерное оружие, должны его уничтожить.

«Нет» оружию массового поражения

МККК изучил мнение миллениалов в 16 странах, из которых примерно половина находится в состоянии мира, а половина переживает вооруженный конфликт.

В Сирии 98% опрошенных сказали, что применять ядерное оружие недопустимо ни при каких обстоятельствах. 96% заявили то же самое про химическое оружие, и те же 96% — про биологическое.

Чтобы не было войны

Население государств, которые затронула война, более склонны думать, что в будущем войн будет меньше или не будет совсем. Так считают 46% респондентов против 30%, проживающих в странах, где царит мир, отмечается в пресс-релизе МККК.

«Когда вы видите, как от войны страдают ваши друзья и родные, вы и слышать ничего не хотите о вооружениях. Ответы миллениалов Сирии, Афганистана подтверждают очевидный факт: если человек сам прошел через войну, он ее ненавидит», — отметил Петер Маурер.

Коррупция и безработица

Как показал опрос, обстановка в мире миллениалов беспокоит меньше, чем внутренние проблемы в их государстве. Самую сильную озабоченность вызывает коррупция — она беспокоит 54% опрошенных; далее следуют безработица (52%), растущая бедность и терроризм (по 47%) и война и вооруженный конфликт (45%). Ядерное оружие указали 24% респондентов.

Исследование «Миллениалы о войне» было проведено по заказу Международного комитета Красного Креста (МККК) компанией Ipsos. Всего было опрошено 16 288 взрослых в возрасте 20–35 лет из 16 стран. Это Афганистан, Израиль, Индонезия, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нигерия, оккупированные палестинские территории, Россия, Сирия, Соединенное Королевство, США, Украина, Франция, Швейцария и ЮАР.