Ученый из США Эрвин пришел к выводу, что девонского вымирания не было

Москва, 17 января. Одного из пяти великих вымираний на Земле на самом деле не было. К таким выводам пришли ученые из США и Китая при помощи искусственного интеллекта.

Ранее считалось, что к концу девонского геологического периода были уничтожены многие морские обитатели из-за токсичности океанов. Однако современные данные не подтверждают наличия какой-либо катастрофы, приведшей к изменениям.

«Позднего девонского массового вымирания там нет. Существует длительное снижение разнообразия во время девонского периода», — отметил специалист Национального музея естественной истории в Вашингтоне Дуг Эрвин.

Предыдущие технологии позволяли исследовать изменения животного мира только в течение больших отрезков времени, около 10 миллионов лет.

С помощью новых подходов и суперкомпьютера Tianhe-2 Эрвин и его коллега из Нанкинского института геологии и палеонтологии Шужун Шен смогли сократить этот период до 26 тысяч лет.

Применяя статистический метод, палеонтологи проанализировали 100 тысяч записей об 11 тысячах морских видов, окаменелости которых были обнаружены в Китае и Европе.

Результаты анализа показали, что смена фауны происходила постепенно, а не одномоментно.

«Уменьшение разнообразия в середине позднего девона все еще очень неясно, но оно распространяется на протяжении всего времени и не концентрируется в одном массовом вымирании», — подчеркивает палеонтолог Ричард Бамбах.

Бамбах еще в 2004 году выдвинул гипотезу, что девонского вымирания в действительности не было, сейчас ученые получили подтверждение его идее.