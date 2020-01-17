Глава ТПП Катырин отреагировал на слова Мишустина о бизнесе

Новый премьер-министр Михаил Мишустин, будучи еще в статусе кандидата, заявил о необходимости вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом. По мнению председателя правительства, необходимо «поговорить о том, что мешает убрать издержки и излишнее давление».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей о важности принятия соответствующих решений заявил Сергей Катырин. Глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) рассказал, что создает сложности в работе предпринимателей и когда изменятся условия работы на рынке.

— Сергей Николаевич, какие сейчас существую основные барьеры для бизнеса?

— Слишком высокая фискальная нагрузка. Это и налоги, уровень которых, по утверждению нашего Минфина, составляет немногим больше 30 процентов, и плюс к ним множество неналоговых платежей. Эти дополнительные экологические, портовые, дорожные и другие расходы уже обходятся бизнесу больше чем в триллион рублей в год. То есть совокупная нагрузка слишком высока, чтобы бизнес имел достаточно денег для развития. Существуют и различные административные барьеры.

— Какие именно?

— Список очень большой. Это и контрольно-надзорная деятельность уполномоченных государственных органов, и избыточная обязательная отчетность бизнеса, и инспекционная деятельность уполномоченных государственных органов. Введение норм обязательных согласований и регистрации принимаемых решений с государственными органами и так далее.

Еще одним из барьеров я бы назвал коррупцию, имея в виду не только простое вымогание чиновниками различных незаконных вознаграждений и бонусов, но и трудности, с которыми предприниматели сталкиваются, если не поддаются давлению. Это и незаконное привлечение к суду, «выжимание» из рынка, доведение до банкротства и прочее.

— Каким образом барьеры можно снять?

— Рецепт известен. Нужны соответствующие изменения законодательства, строгое соблюдение закона и неизбежность наказания за его нарушения. Работа эта постоянно ведется и постепенно приносит плоды. Если говорить о снижении административных барьеров, то можно напомнить хотя бы о «регуляторной гильотине».

— Много ли времени потребуется для завершения этой работы?

— Безусловно, «налоговый вопрос» стоит особняком. Он непростой и долгий. Налоги — это то, «чем государство богатеет», и здесь нужен серьезный диалог власти и бизнеса, чтобы интересы обеих сторон были соблюдены. Михаил Мишустин заявил, кстати, что надо «во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом». Пообещал в скором времени встречу с представителями главных предпринимательских объединений. Безусловно, на ней тема налоговой нагрузки будет также поднята.

— А коррупция?

— Что касается коррупции, то из последних новостей — недавно начала работать цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей «За бизнес». Она создана для того, чтобы в режиме онлайн любой предприниматель из любой точки страны мог пожаловаться на давление правоохранительных органов.

Времени на все это понадобится немало. Что-то можно решить быстро, что-то потребует несколько лет для реализации. А вот та же коррупция, например, даже в самых благополучных государствах все равно периодически случается. Но в целом самые первые результаты, думается, можно увидеть достаточно скоро. И, безусловно, новые времена будут выдвигать новые задачи и требования, которые тоже надо будет решать. Совершенствование — процесс непрерывный.