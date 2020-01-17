Варшава заявила, что Красная армия не принесла Польше свободы

Варшава, 17 января. МИД Польши заявил, что Красная армия освободила Варшаву от фашистско-немецкой оккупации, но не принесла свободы.​​​​​​ Соответствующее сообщение опубликовало польское внешнеполитическое ведомство в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В сообщении говорится, что МИД Польши «уважает кровь, пролитую в борьбе с нацизмом».

«Но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — заявили в ведомстве Польши.

МИД Польши также написал, что секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в 1945 году якобы породил «угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики». Российский историк Борис Юлин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Советский Союз никогда не угнетал поляков.

Напомним, российский президент Владимир Путин ранее прокомментировал слова посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского о необходимости отправлять евреев в Африку «на вымирание».

Лидер РФ жестко ответил на это заявление, назвав польского посла «сволочью и антисемитской свиньей», пишет «Царьград». Высказывание Путина вызвало волну недовольства в Польше. Однако позицию российского президента поддержали многие политики и историки.