Лавров: Шесть истребителей США летали возле границ Ирана перед крушением «Боинга-737»

Москва, 17 января. Власти США сильно нагнетали обстановку в Иране, что в конечном итоге вылилось в крушение гражданского самолета. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами.

«В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации», — отметил он.

По словам главы российского МИД, незадолго до крушения самолета Соединенные Штаты провели беспрецедентную операцию, которая нарушила международное право. Речь идет об авиаударе по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, передает KP.ru. Иран нанес ответный удар и ждал новых провокаций от американцев, приведя системы ПВО в боевой режим.

Отметим, что Иран признал свою вину и заявил о готовности передать Украине тела погибших, а также допустить украинских экспертов к расшифровке черных ящиков. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил Тегеран за сотрудничество «по всем ключевым вопросам», пишет газета «Известия».

Напомним, что 8 января украинский «Боинг-737» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли. Впоследствии Иран признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО страны, которые были приведены в боевое состояние из-за военной активности находящихся в Ираке сил США. По словам официальных лиц Ирана, трагедии можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не устраивали провокаций.