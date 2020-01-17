Ходорковский сделает ставку на Соболь на выборах в ГД, но обоих ждет провал

Москва, 17 января. Беглый судимый олигарх Михаил Ходорковский собирается спонсировать новую избирательную кампанию юриста признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. После провала на выборах в Мосгордуму она намерена прорваться в Госдуму в 2021 году.

При этом переводить деньги экс-глава ЮКОСа будет, скорее всего, через мужа Соболь Сергея Мохова. По крайней мере, именно так эта финансовая схема была организована ими летом минувшего года. Хотя деньги Ходорковского вряд ли помогут скандальной сотруднице ФБК, учитывая полное отсутствие опыта и репутации.

Сама Соболь официальных сообщений о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, пока не делала. В интервью немецкому журналу Spiegel она призналась, что точный ответ даст только после разговора с мужем. Сам Мохов заявил, что после событий 2019 года переживает за жену и вообще хотел бы уехать из России, однако желания супруги для него важнее, поэтому они останутся в РФ.

Как отмечает «Политика сегодня», в 2016 году Соболь уже пыталась баллотироваться в Госдуму, но ее избирательная кампания тогда продлилась не более двух месяцев. В марте она заявила о желании избираться в верхнюю палату российского парламента, но уже в мае сняла свою кандидатуру. Почему так произошло? Дело в том, что Соболь хотела идти на выборы от ЦАО, но представители партий «Яблоко» и ПАРНАС предложили ей идти от любого округа Москвы, кроме этого, потому что в нем были особенно сильны протестные настроения. В итоге юрист ФБК отказалась сотрудничать с этими политическими объединениями. Так звучит официальная версия. По другой версии, «яблочники» требовали, чтобы Соболь отказалась от поддержки «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), которая принадлежит Ходорковскому. Только при таком условии она могла бы баллотироваться в ГД от «Яблока».

К слову, факт сотрудничества с Соболь подтверждал сам экс-глава ЮКОСа на форуме в апреле 2016 года, где заявил о поддержке «демкоалиции», куда входила в том числе и сотрудница ФБК. Кроме того, Ходорковский заявил, что эти выборы он рассматривает как проект, «в рамках которого максимальное количество молодых политических лидеров должны получить возможность представить свои взгляды».

Тогда Соболь от сотрудничества с олигархом побоялась отказаться, а то, что оно продолжилось, доказали события минувшего лета. Правда, в 2019 году их «союз» стал не таким открытым. Деньги на избирательную кампанию Соболь в МГД олигарх передавал тайно, через Мохова. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Так, связи мужа Соболь с экс-главой ЮКОСа вспыли наружу после того, как в распоряжение телеканала НТВ попала переписка Мохова с шеф-редактором «МБХ Медиа» Сергеем Простаковым. Этот проект также принадлежит Ходорковскому.

Из этой переписки стало известно о личных встречах мужа Соболь с олигархом, на которых последний передавал деньги на избирательную кампанию юриста ФБК. По словам самого Простакова, семья Соболь была не единственной, кто кормился на деньги Ходорковского — деньги получало и ближайшее окружение соратницы одиозного Алексея Навального (возглавляет ФБК). Кстати, сам блогер расположение Ходорковского утратил из-за того, что на выборах в МГД продвигал «Умное голосование», которое не понравилось экс-главе ЮКОСа, и он стал искать ему замену. Еще одним кандидатом на это место является популярный видеоблогер Юрий Дудь. В минувшем году он стал лауреатом премии «Профессия — журналист», которую организует опять же «Открытая Россия» Ходорковского. Помимо Дудя есть еще и кандидатура бывшего мэра Екатеринбурга — Евгения Ройзмана.

Но, скорее всего, свой выбор олигарх остановит именно на Соболь, «натренировавшейся» на выборах в МГД. Правда, никаких шансов получить кресло депутата у нее нет, благодаря скандалам с подделкой подписей, использованием данным умерших москвичей, отвратительными сценами в московском избиркоме, а также организации запрещенных акций в центре столицы в конце июля и августе 2019 года.