Эксперт Зыков заявил, что Запад не позволит Украине разблокировать российские соцсети

Москва, 17 января. Запад будет активно протестовать против возвращения доступа к российским интернет-ресурсам на Украине. Таким предположением поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Насколько известно, этому будут противостоять Соединенные Штаты Америки, которые начнут действовать в рамках национальной кибер-стратегии. Сегодня американцы убеждены в том, что их технологии должны быть распространены во всем мире и не важно, какими целями это будет достигнуто», — пояснил эксперт.

Как отметил Зыков, США пытаются продвинуть свои соцсети взамен российских интернет-ресурсов. Из-за влияния Запада президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, побоится удовлетворять требования жителей страны о разблокировке соцсетей, созданных в России. Однако это не единственная причина, по которой российские интернет-ресурсы, вероятно, так и останутся заблокированными на Украине.

«Некоторые представители власти Украины не перестают активно транслировать своему народу и миру своеобразное, скорее, даже особое, видение истории, а также поддерживают деятельность Степана Бандеры и его последователей. При открытии российских ресурсов указанная пропаганда окажется под угрозой», — уточнил Зыков в беседе с корреспондентом издания «Экономика сегодня».

Напомним, ранее украинец Дмитрий Каминский составил петицию с требованием возобновить на Украине работу сервисов Mail.ru, Vk.com и Yandex.ru. По мнению автора петиции, российские интернет-ресурсы «не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом». Чтобы Зеленский рассмотрел обращение, оно должно набрать не менее 25 тысяч подписей.