Мухин заявил, что США поддерживают террористов в Идлибе против России и Сирии

Москва, 17 января. США открыто заявляют о конфронтации с Россией, поэтому все попытки Вашингтона дискредитировать Москву являются элементами информационной войны. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Россия и Сирия якобы «нарушают» режим прекращения огня в Идлибе. Представитель Госдепа утверждает, что «перемирие нарушено», однако не может представить каких-либо доказательств. Ортэгус также добавила, что Вашингтон выражает свое беспокойство в связи с ситуацией в Идлибе, а также призывает «Россию и власти Сирии остановить противостояние».

16 января подразделения Сирийской арабской армии возобновили операцию в провинции Идлиб после нападения террористов на их позиции. Кроме того, террористы обстреляли окраины города Алеппо.

Мухин отметил, что США манипулируют информацией, пытаясь дискредитировать Россию и Сирию. Вашингтон открыто называет Россию своим конкурентом, поэтому заявления Госдепа являются частью информационной войны против РФ.

«Безусловно, США сейчас пытаются манипулировать информацией и дискредитировать Россию и Сирию, США прямо говорят, что они находятся в состоянии конфликта с Россией, поэтому все их заявления можно считать политически ничтожными, если не ложными», — пояснил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что США поддерживают террористические группировки в Сирии, поэтому Вашингтон обеспокоен ухудшающимся положением боевиков в Идлибе, передает Newinform.

«Забота о международных террористах, патронируемых США, которые находятся в Идлибе, вызывает у Вашингтона беспокойство. Со своим беспокойством США могут идти далеко и подальше, поэтому их заявления ничтожны с юридической и правовой точки зрения», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что США стремительно теряют свои позиции на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют последние события. После убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде, власти Ирака и другие страны региона отчетливо продемонстрировали, что политика США носит разрушительный характер. На этом фоне ближневосточные страны все чаще реагируют на действия Вашингтона призывом «янки, гоу хоум».