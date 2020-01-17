Более 70% соискателей в России сталкиваются со странными вопросами на собеседованиях

Москва, 17 января. Число россиян, имеющих опыт странных собеседований, уменьшилось в 3,5 раза за последние 7 лет. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 1600 россиян старше 18 лет из 391 населенного пункта.

При этом доля соискателей, удивленных вопросами кадровиков, по-прежнему высока. Так, более 70% россиян пришли в недоумение от интересующихся рекрутеров. Больше всего кандидатам кажутся странными вопросы о семейном положении и детях.

Однако стоит отметить, что ряд граждан считает необычными вполне логичные вопросы, касающиеся профессиональной пригодности соискателей, например, просьбы рассказать пропорции бетонной смеси или предложение продать ручку (5%).

Также около 5% респондентов назвали странными вопросы о зарплатных ожиданиях.

Меньшее количество опрошенных сообщили о странных вопросах хедхантеров про жизненные цели, вредные привычки, личную жизнь. Кроме того, упоминались абсурдные вопросы на быстроту реакции, например: «Как бы вы засунули слона в холодильник?»

Результаты опроса показали, что 27% респондентов не имели опыта странных вопросов на собеседованиях, что в 3,5 раза больше по сравнению с ситуацией семилетней давности. По итогам прошлого исследования только 8% опрошенных не сталкивались с необычными вопросами кадровиков.