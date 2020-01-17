Лавров заявил, что Польша навязывает Западу свою позицию по итогам Второй мировой войны

Москва, 17 января. Польша навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны, заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, польские власти в преддверии мероприятий в Израиле, прирученных ко Дню памяти жертв холокоста, пытаются убедить западных лидеров изложить в своих выступлениях позицию Варшавы в противовес РФ.

«Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент [Польши Анджей] Дуда уже объявил, что не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников этой церемонии, а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне», — сказал Лавров.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел назвал используемые Варшавой методы «совсем неприличными», учитывая тот факт, где они будут предприняты. Лавров также заверил, что российская сторона всегда готова к диалогу об итогах Второй мировой войны на основе архивных документов.

Накануне российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, отметил «Взгляд.ру». Стороны также заявили о недопустимости пересмотра ее итогов.