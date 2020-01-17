Политолог Простаков назвал необходимостью защиту персональных данных россиян в Сети

Москва, 17 января. Так называемый закон о суверенном Интернете необходим, поскольку речь идет о защите персональных данных граждан в Сети. Об этом в пятницу заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Он обратил внимание на то, что Россия, пытаясь обезопасить деятельность людей в Интернете, идет сейчас тем же путем, что и страны ЕС.

«Передача личных данных граждан в рамках приложений, тем более зарубежным структурам, представляет большой риск. Россия в данном случае идет тем же путем, что и многие зарубежные страны, в особенности Евросоюз», — пояснил Простаков iReactor.

Закон о суверенном Интернете эксперт назвал техническим инструментом обеспечения безопасности. Отметим, что только в прошлом году россияне потратили более миллиарда долларов на покупку мобильных приложений в Интернете. Речь, в частности, идет о приложениях соцсетей, доставки еды, мессенджерах и играх.

Закон о суверенном Интернете вступил в силу 1 ноября прошлого года. Он призван обезопасить Россию от возможности влияния иностранных государств на Рунет или полного отключения страны от мировой Сети.

Российские интернет-операторы должны установить систему фильтрации трафика и технические средства противодействия угрозам. Кроме того, все иностранные интернет-компании должны держать в РФ сервера с личными данными россиян.