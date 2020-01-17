РФ выступает против применения военных методов работы в Арктике

Москва, 17 января. Россия выступает против применения военных методов работы в Арктическом регионе. Об этом заявил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва предлагает возобновить встречи начальников генштабов стран Арктического совета, чтобы обеспечить необходимый уровень доверия.

«Арктический совет — одно из немногих учреждений, которое освобождено от идеологизации и политизации, там принимаются важные решения по научному сотрудничеству, по регулированию лова рыбы, по целому ряду иных решений. Нет причин для того, чтобы привносить в практику какие-то военные методы работы», — заявил Лавров.

Он также отметил насыщенность арктической повестки России, которая отражает интересы «безопасности, судоходства, экономики, энергетики, защиты окр среды, коренных народов».

Арктический совет был создан в 1996 году для решения вопросов сотрудничества, устойчивого развития региона и охраны окружающей среды. Членами организации являются Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.