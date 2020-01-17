Когда американцы приходят в какую-то страну, они всегда называют себя освободителями. Однако всегда остается открытым вопрос о том, от кого или от чего они освобождают ту или иную страну? Ирак до сих пор страдает от американской агрессии, поэтому мировое сообщество должно призвать: «Янки, гоу хоум с Ближнего Востока» (Yankee go home!). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Грабеж Ирака

В случае с Ираком доподлинно известно, что американцы освободили эту страну исключительно от ее собственного золотого запаса. При этом данные действия американских властей и солдат, которые исполняли приказы вышестоящего руководства, могут быть квалифицированы исключительно как военное преступление.

При этом важно подчеркнуть, что ограбили американские военные не Саддама Хусейна, а народ Ирака. Тем самым они обрекли на голод и болезни людей, которые не были виновны ни перед Соединенными Штатами, ни перед какими-либо другими странами.

Чего только стоит фотография из грузовика со слитками на полмиллиарда долларов, с которыми позировали радостные американские солдаты. При этом никаких правовых актов по изъятию золотого запаса не было. Более того, никто не знает о том, куда потом делось это золото. Никто не знает, а точнее не скажет вам о том, куда делись тысячи ценнейших экспонатов из музея Багдада.

Промышленный грабеж

Заработки американской военщины в Ираке не ограничиваются разграблением золотовалютных резервов страны. Простые солдаты не гнушаются обычным грабежом мирного населения, которому они, по их собственным словам, пришли дарить свободу.

Важно отметить еще и то обстоятельство, что нет прецедентов, когда американские солдаты были бы осуждены за преступления против граждан Ирака. Фактически они действовали и действуют на территории суверенной страны как вооруженная преступная банда.

Американские власти, корпорации и высокопоставленные военные чиновники зарабатывают на Ираке своим способом. Любая война, а тем более конфликт низкой интенсивности, — это очень большой бизнес.

На все это выделяются баснословные суммы, промышленность получает миллиардные контракты, страховые компании, частные подрядчики и еще сотни тысяч людей греют на этом свои руки через коррупционные схемы. Трамп кричал о коррупции в ВС США на территории Ирака, но это было в 2016 году, теперь же он сменил риторику. Видимо, получил свою долю.

Не стоит думать, что США ограбили только Ирак. Совсем недавно поступила информация о том, что из Сирии было вывезено 50 тонн золота. Данный факт заставляет задуматься — из каждой страны, куда принесли демократию «войны света», были вывезены не только золото, но и прочие материальные ценности.