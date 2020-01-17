Лавров заявил, что ЕС «прячет глаза в пол» из-за процветания неонацизма на Украине

Москва, 17 января. Украина не поддерживает резолюцию России в Генеральной Ассамблее ООН о недопустимости героизации нацизма из-за неспособности противостоять радикалам в своей стране, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Ну, наверное, мы не можем здесь силой повлиять на ситуацию, но стыдить Евросоюз мы можем. Мы этим занимаемся», — сказал Лавров пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По словам российского дипломата, страны — члены Евросоюза в таких случаях «прячут глаза в пол и уходят от разговора» и в лучшем случае упоминают о необходимости уважать свободу слова и выражения мнений. По этой причине, как считает Лавров, они ежегодно воздерживаются в ГА ООН, когда Москва вносит резолюцию о недопустимости героизации нацизма и возрождения любых форм человеконенавистнической идеологии. Лавров не удивлен, что Соединенные Штаты и Украина голосуют против резолюции России в ГА ООН.

«Американцы просто не хотят себя ни в чем ограничивать, а украинцы, наверное, не смогут, если будут резолюцию поддерживать, не смогут противостоять тем неонацистским радикалам, которые многие вещи сейчас под себя подминают», — объяснил исполняющий обязанности главы МИД России.

На Украине регулярно фиксируются случаи дискриминации населения, в частности, говорящего на русском языке. Принятый Верховной радой закон о среднем образовании, закрепляющий постепенный перевод школ на обучение на украинском языке, приведет к ликвидации русских школ в стране уже в ближайшее время, пишет Infox.ru. Публицист Егор Холмогоров считает, что следование Киевом политики дерусификации принесет «самые негативные плоды» Украине.