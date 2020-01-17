Бредихин рассказал о влиянии России на решение Хафтара подписать соглашение с ПНС Ливии

На переговорах в Афинах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар сообщил, что подпишет в Берлине мирное соглашение с ПНС Ливии при условии выполнения ряда требований. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил особую заслугу России в принятии этого важного решения.

«Если Хафтар идет к тем, кого недолюбливает Турция и вообще считает своими врагами (взять хотя бы конфликт на Кипре с Грецией), то это о многом говорит. Единственной стороной, которая может добиться мирного решения судьбы Ливии, выступает Российская Федерация. И здесь действительно можно оперировать только тем, что это победа ни в коем случае не Греции, а это победа России. И в дальнейшем именно Россия будет той площадкой, которая приведет к суверенной и независимой судьбе Ливии», — пояснил Бредихин.

Эксперт отметил важность и самой позиции лидера России, и его влияния в ближневосточном регионе. В мире уже понимают, что Россия — это единственная сила, которая может решать конфликты на ближневосточном пространстве и тем более в Магрибе, заявил собеседник ФАН.

«В Ливии остается сильным и влияние наших корпораций, которые разрабатывали там еще при Каддафи нефть и другие полезные ископаемые. Их усилия направлены, возможно, даже на то, чтобы стать основой ливийской экономики. И гуманитарный контекст тут не менее важен. Россия, имея опыт на территории Сирии, может использовать те же направления работы, что в дальнейшем может привести к стабилизации ситуации», — заключил эксперт.

О намерении Хафтара прибыть в Афины заранее не объявлялось.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по Ливии с участием представителей России и Турции. В Кремле сообщают, что 17 января в адрес Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара с благодарностью за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии. Халиф Хафтар также выразил готовность приехать в Москву для продолжения диалога по Ливии.